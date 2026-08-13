Χαλκιδική-πυρκαγιά: Βελτιωμένη εικόνα στη Σίβηρη, εκκενώθηκαν δια θαλάσσης εκατοντάδες πολίτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο, καθώς η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ο κίνδυνος να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο, καθώς η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ο κίνδυνος να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές.

Ο οικισμός της Σίβηρης έχει μέχρι στιγμής εκκενωθεί σε μεγάλο ποσοστό και η εικόνα που παρουσιάζει, στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, είναι μιας «έρημης» περιοχής. Έχουν απομείνει μόνο καταστηματάρχες οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα καταστήματα τους, έχουν κατεβάσει ρολά και αναμένουν να αλλάξει η κατάσταση ενώ στο χωριό έχει κοπεί εδώ και ωρες το ρεύμα και το νερό.

«Η φωτιά φαίνεται να είναι τώρα σε μερική ύφεση με μικρές εστίες. Θα δούμε πώς εξελίσσεται για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει η επιστροφή των κατοίκων» ανέφερε ο προϊσταμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο με το φως της ημέρας η εικόνα θα είναι πιο καθαρή για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. «Πριν από 20 χρόνια είχαμε μεγαλύτερη φωτιά σ’ αυτό το σημείο αλλά πλέον, η κινητοποίηση ήταν πιο άμεση» κατέληξε.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «μπορεί, και το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επισημαίνει, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο.

«Τίποτα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, γιατί πολύ απλά ακόμα καίγονται», τονίζει ο κ. Κουφίδης, μεταφέροντας την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στη Χαλκιδική.

Όπως σημειώνει, προτεραιότητα των αρχών παραμένει η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηρίζει εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στην περιοχή της Σίβηρης, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί να περάσει προς την Ελάνη στη δυτική - βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με λεωφορεία

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων από τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουφίδης, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Σίβηρη, ενώ δύο λεωφορεία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους προς τη Φούρκα.

«Τώρα βγάλαμε δύο λεωφορεία με εγκλωβισμένους από τη Σίβηρη και τα στέλνουμε προς τη Φούρκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν κλείσει και τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μόνο όπου αυτό κρίνεται ασφαλές. «Είμαστε ακόμα στο πεδίο. Δεν έχουμε φύγει. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», υπογραμμίζει.

Στη σκάλα της Σιβηρης από την πρώτη στιγμή, κατέπλευσαν σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής που μαζί με ιδιώτες ψαράδες, μετέφεραν δεκάδες ντόπιους και τουρίστες στο Speed Runner που είχε αγκυροβολησει ανοιχτά στο λιμανάκι καθώς και και σε δύο γριγρι.

Στα ξενοδοχεία όσοι απομακρύνθηκαν με πλωτά

Για τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές με πλωτά μέσα έχει ήδη προβλεφθεί λύση για την προσωρινή φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τον κ. Κουφίδη, οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τη Σάνη, όπου έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ξενοδοχεία δηλώνουν τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους. Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που δηλώνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι πολίτες θα μεταφερθούν στους χώρους φιλοξενίας.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουν στη Σάνη. Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα και δηλώνουνε διαθέσιμα τα ξενοδοχεία για το πόσα δωμάτια έχουνε», σημειώνει.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, προκειμένου οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες περιοχές να έχουν ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα έχει ανακοινωθεί σύσκεψη(επρόκειτο να ξεκινήσει στις 7.30 μμ ) των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο τον συντονισμό της διαχείρισης της κατάστασης και την οργάνωση των επόμενων κινήσεων.

Ο κ. Κουφίδης επιβεβαιώνει ότι η σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα σε χώρο της περιοχής, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η αποτίμηση της καταστροφής, αλλά η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου.

Φόβοι μήπως κινηθεί η φωτιά προς τη Σάνη

Το κρίσιμο για τις αρχές είναι η κατεύθυνση που μπορεί να πάρει η φωτιά τις επόμενες ώρες. Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης, «το πρόβλημά μας είναι μη φύγει η φωτιά να μπει μες στην Ελάνη και πάει προς τη Σάνη μεριά». Μια πιθανή μετατόπιση του μετώπου προς την Ελάνη και στη συνέχεια προς τη Σάνη θα δημιουργούσε νέα δεδομένα και θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας.

«Βρισκόμαστε σε μάχη», τονίζει ο ίδιος, αποτυπώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς να έχει ακόμη κλείσει ο κύκλος της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική.

Γεννήτριες για τις δημόσιες υποδομές μεταφέρονται σε Σίβηρη - Φούρκα

Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Οπως δήλωσε ο δπροισταμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης που βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς, μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές όπως αντλιοστάσια κι ο βιολογικός καθαρισμός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο με το φως της ημέρας η εικόνα θα είναι πιο καθαρή για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. «Πριν από 20 χρόνια είχαμε μεγαλύτερη φωτιά σ’ αυτό το σημείο αλλά πλέον, η κινητοποίηση ήταν πιο άμεση» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ