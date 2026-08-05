Heineken: Άνοδος πωλήσεων στο β' τρίμηνο με ώθηση από Ασία και Αφρική

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν μια πρώτη θετική ώθηση στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ραφαέλ Ολιβέιρα.

Αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο οι πωλήσεις της Heineken το β' τρίμηνο, καθώς η ισχυρή ζήτηση στην Ασία και την Αφρική αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο.

Η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι οι συνολικοί ενοποιημένοι όγκοι πωλήσεων - οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ποτά που πωλεί η Heineken μέσω των θυγατρικών της - αυξήθηκαν κατά 0,9% σε οργανική βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μικρή μείωση.

Η Heineken ανέφερε επίσης ότι, εάν συνυπολογιστούν και οι πωλήσεις μπύρας από αδειοδοτημένους συνεργάτες της, μία κατηγορία που αφορά κυρίως την αγορά της Κίνας, οι συνολικοί οργανικοί όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,9%, επίσης πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν μια πρώτη θετική ώθηση στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ραφαέλ Ολιβέιρα, ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του τον Οκτώβριο.