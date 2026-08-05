Τραμπ για Ορμούζ: «Θα ανοίξει πολύ σύντομα» ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία. «Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

Κατά τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση, διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν. Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στο Στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

Την περίοδο αυτή εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα κατά το κείμενο, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο CNBC.

Το Κατάρ, χώρα η οποία μεσολαβεί, μαζί με το Πακιστάν και το Ομάν, έκανε λόγο για προσπάθειες «σε εξέλιξη» για να «βρεθεί βραχυπρόθεσμη λύση που θα επέτρεπε να ξαναρχίσει ο διάλογος», διά στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου Ματζίντ αλ Ανσάρι.