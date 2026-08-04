SpaceX: Αύξηση 92% στα έσοδα στην πρώτη αναφορά κερδών από την IPO

Η SpaceX ανακοίνωσε έσοδα ύψους 7,8 δισ. δολ. έναντι 6,93 δισ. δολ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG, αυξημένα κατά 92% από τα 4,1 δισ. δολ. το πρώτο τρίμηνο.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η SpaceX για το δεύτερο τρίμηνο την Τρίτη, στην πρώτη της έκθεση ως εισηγμένη εταιρεία, η οποία κατέφθασε την ώρα που η μετοχή βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση από την ημέρα της IPO.

Συγκεκριμένα, η SpaceX ανακοίνωσε έσοδα ύψους 7,8 δισ. δολ. έναντι 6,93 δισ. δολ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG, αυξημένα κατά 92% από τα 4,1 δισ. δολ. το πρώτο τρίμηνο.

Tα προσαρμοσμένα EBITDA ήταν ύψους 3,5 δισ. δολ. έναντι 2,0 δισ. δολ. που αναμενόταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η ζημία ανά μετοχή ήταν 9 σεντς, με την εκτίμηση των αναλυτών να είναι 26 σεντς.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 3,5%. Σήμερα, κατέγραψε άνοδο άνω του 9%, σημειώνοντας την καλύτερη ημέρα από τις 15 Ιουνίου.

Είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Έλον Μασκ αντιμετώπισε την Wall Street ως εισηγμένη, γεγονός που έκανε ιδιαίτερα ανήσυχους τους επενδυτές.

Από το άνοιγμα στα 150 δολάρια στις 12 Ιουνίου, η μετοχή της SpaceX έχει υποχωρήσει κατά 24%, εξαφανίζοντας σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας.

Δαπάνες

Η κρίσιμη μέτρηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 18,4 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, από 10,1 δισ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του έτους και μόλις 2,8 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Ειδικότερα, όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη ανήλθαν στο 86% του συνόλου του 2ου τριμήνου και ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα ήταν ύψους 15,83 δισ.δολ., με την εκτίμηση να είναι στα 13,09 δισ. δολ.

Η SpaceX έχασε 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, κυρίως λόγω μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία συγχωνεύτηκε με την xAI του Μασκ τον Φεβρουάριο, με τον διάσημο αφεντικό της να δηλώνει ότι το όραμα ήταν η κατασκευή κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Ωστόσο, η εταιρεία η οποία βασίζεται σε μεγάλα συμβόλαια από τη NASA, συνεχίζει να χάνει χρήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της SpaceX για το έτος, και η μόνη πηγή κέρδους της, προήλθε από τον τομέα της συνδεσιμότητας, ο οποίος αποτελείται από την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Το Starlink πωλείται απευθείας στους καταναλωτές, καθώς και σε κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες.

Όσο αφορά τους τομείς ξεχωριστά, η διαστημική υπηρεσία κατέγραψε έσοδα 962 εκατομμύρια δολάρια έναντι 835 εκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν, σύμφωνα με την StreetAccount. Η συνδεσιμότητα έφερε έσοδα 4,29 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 3,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη σημείωσε έσοδα 2,56 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 2,18 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εκτίμησης.

Η τηλεδιάσκεψη της SpaceX για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 4:30 μ.μ. ET.