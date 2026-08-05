Disney: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα κέρδη με οδηγούς τα πάρκα και το streaming

Η Disney ανακοίνωσε μικτά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street στα κέρδη, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Η Disney ανακοίνωσε μικτά αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street στα κέρδη, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν για ακόμη ένα τρίμηνο από τα θεματικά πάρκα και τις υπηρεσίες streaming.

Τα έσοδα του τομέα εμπειριών της Disney, που περιλαμβάνει τα θεματικά πάρκα και τις κρουαζιέρες παγκοσμίως, αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 9,97 δισ. δολάρια. Η ανάπτυξη αυτή καταγράφηκε παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει τους καταναλωτές.

Όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Disney, Hugh Johnston, η εγχώρια αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα, με την επισκεψιμότητα στα πάρκα στις ΗΠΑ να αυξάνεται κατά 3% και τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη κατά 4%. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη προσέλευση» στο Walt Disney World στο Ορλάντο, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία διαφέρουν από εκείνα του βασικού ανταγωνιστή της εταιρείας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο τομέας streaming, που περιλαμβάνει κυρίως το Disney+ και το Hulu, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 11% στα 5,53 δισ. δολάρια, χάρη στην αύξηση των πελατών, στις ανατιμήσεις των υπηρεσιών και στα υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα.

Συνολικά, ο τομέας ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει επίσης τις παραδοσιακές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές κυκλοφορίες, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 6%, στα 11,35 δισ. δολάρια. Στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η επιτυχία του «Toy Story 5», το οποίο ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Disney ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,06 δολαρίων, έναντι εκτίμησης 1,86 δολαρίων. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 25,25 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 25,4 δισ. δολαρίων, ενώ αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 25,25 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Παράλληλα, ο αθλητικός τομέας της εταιρείας, στον οποίο ανήκει κυρίως το ESPN, κατέγραψε αύξηση εσόδων 4%, στα 4,5 δισ. δολάρια, με βασικούς μοχλούς τα έσοδα από συνδρομές, τα τέλη διανομής και τη διαφήμιση. Η εταιρεία επισήμανε επίσης την εντυπωσιακή άνοδο της τηλεθέασης των τελικών του NBA και του NHL στα δίκτυα ABC και ESPN.

Επιπλέον, η Disney ανακοίνωσε ότι αυξάνει τον στόχο για επαναγορά ιδίων μετοχών στο οικονομικό έτος 2026 σε τουλάχιστον 9 δισ. δολάρια, από 8 δισ. προηγουμένως, μετά και την πώληση του 50% της συμμετοχής της στην A+E Global Media στη Hearst έναντι περίπου 1,2 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Τέλος, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι από το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 θα μεταφέρει μεγάλο μέρος της δραστηριότητας καταναλωτικών προϊόντων από τον τομέα εμπειριών στον τομέα ψυχαγωγίας, ενώ ανακοίνωσε και παγκόσμια συμφωνία με το TikTok, η οποία θα φέρει στο Disney περιεχόμενο δημιουργημένο από θαυμαστές της εταιρείας μέσω της πλατφόρμας.

