Ζελένσκι: Οι προμήθειες εξοπλισμού της αντιπυραυλικής άμυνας είναι στο 1/3 σε σχέση με το 2025

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Η προμήθεια αντιβαλλιστικών πυραύλων στην Ουκρανία είναι μειωμένη κατά τρεις φορές σε σχέση με το 2025, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλώντας τους πολιτικούς των συμμαχικών του Κιέβου χωρών να εγκρίνουν νέες αποστολές.

«Αυτό δεν αφορά μόνο την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά κάθε περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2026», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ μετά την πολυαίμακτη ρωσική επίθεση της χθεσινής νύκτας κατά την οποία η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατόρθωσε να αναχαιτίσει κανέναν ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, που «θα μπορούσαν να έχουν σώσει ζωές» την περασμένη νύκτα, όταν τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς πυραύλους.

«Συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να έχουν σώσει την ζωή όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να αντιληφθούν ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοσή τους ή η διστακτικότητα για την προμήθεια τέτοιων αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν σε τέτοιες ανθρώπινες απώλειες», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ