AMD: Διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις data center, άνοδος 50% στα έσοδα - Γιατί υποχωρεί η μετοχή

Η μονάδα Data Center είναι αυτή που οδηγεί την ανάπτυξη της εταιρείας, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 6,7 δισ. δολ, αυξημένες κατά 107% σε ετήσια βάση.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη τριμήνου που ανακοίνωσε η Advanced Micro Devices, ωστόσο η μετοχή της εταιρείας που βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υποχωρεί σχεδόν 7,5%.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,66 δολάρια, έναντι 1,62 δολαρίων που αναμενόταν από την LSEG για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο.

Η AMD ανέφερε καθαρά κέρδη 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 1,38 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 872 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρά κέρδη, ή 54 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα ήταν ύψους 11,54 δισ. δολ. έναντι 11,28 δισ. δολ. που αναμενόταν, αυξημένα κατά 50% από 7,69 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Η μονάδα Data Center της AMD είναι αυτή που οδηγεί την ανάπτυξη της εταιρείας. Οι πωλήσεις Data Center ανήλθαν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 107% σε ετήσια βάση, κάτι που η εταιρεία απέδωσε στις πωλήσεις επεξεργαστών CPU και μονάδες επεξεργασίας γραφικών.

Η μετοχή της AMD έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, τόσο λόγω της αισιοδοξίας ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, με την επωνυμία Instinct, θα πάρουν ένα σημαντικό μέρος μιας αναπτυσσόμενης αγοράς από την Nvidia.

Η AMD δήλωσε ότι αναμένει έσοδα περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, συν ή πλην 300 εκατομμύρια δολάρια, έναντι των προσδοκιών της LSEG για 12,52 δισεκατομμύρια δολάρια. Ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν να φτάσουν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, μία εκτίμηση που κοστίζει στη μετοχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τον Ιούλιο, η AMD αύξησε τις προσδοκίες της για το μέγεθος της βιομηχανίας ημιαγωγών, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αξίζει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2028. Ο κατασκευαστής τσιπ προβλέπει ότι 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια από αυτά θα προέρχονται από επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης ή GPU, από μια προηγούμενη εκτίμηση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028.

Η εταιρεία θα ξεκινήσει επίσης την αποστολή του Helios, του πρώτου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης rack, σε εταιρείες όπως η Meta, η OpenAI και η Oracle.

«Αναμένουμε ότι οι πωλήσεις κέντρων δεδομένων θα επιταχυνθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, οδηγώντας σε ισχυρότερη συνολική αύξηση εσόδων και συνεχή επέκταση κερδών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο οικονομικός διευθυντής της AMD, Jean Hu.