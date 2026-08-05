Νέα εποχή για το Great Sea Interconnector: Σήμερα η συμφωνία με τη γαλλική Meridiam

Στην υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) προχωρά σήμερα η ελληνική κυβέρνηση.

Στην υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) προχωρά σήμερα η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, η υπογραφή της συμφωνίας θα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16:30 στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός, η Meridiam θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Great Sea Interconnector, το έργο στρατηγικής σημασίας που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του GSI και το οποίο φιλοδοξεί να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το ελληνικό και, κατ' επέκταση, το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Η είσοδος της Meridiam, ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε υποδομές, ενισχύει το επενδυτικό σχήμα και τη διεθνή αξιοπιστία του έργου, ενώ η παράλληλη υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις θαλάσσιες έρευνες βυθού σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των διαδικασιών για την υλοποίησή του.

Το Great Sea Interconnector έχει χαρακτηριστεί Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και της διασύνδεσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.