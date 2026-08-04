Wall Street: Tech-πάρτι με διπλό ιστορικό υψηλό - Έσπασε το φράγμα των 54.000 μονάδων ο Dow

Σε διπλό ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε η Wall Street την Τρίτη, επεκτείνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα τον Αύγουστο μετά από μια ως επί το πλείστον αρνητική απόδοση τον περασμένο μήνα,

Σε διπλό ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε η Wall Street την Τρίτη, επεκτείνοντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα τον Αύγουστο μετά από μια ως επί το πλείστον αρνητική απόδοση τον περασμένο μήνα, όπου επικράτησε ο προβληματισμός για τα τρία μεγάλα ανοιχτά μέτωπα του Ιράν, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κινήσεων της Fed για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Σήμερα, τα ισχυρά κέρδη και μία ακόμη πτώση του πετρελαίου λόγω των αισιόδοξων μηνυμάτων ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά, έφεραν πλατιά χαμόγελα στους αμερικανούς επενδυτές, οι οποίοι αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την πολυαναμενόμενη πρώτη τριμηνιαία έκθεση της SpaceX του Έλον Μασκ.

Σε αυτό το διαμορφωμένο κλίμα, στο ταμπλό ο δείκτης αναφοράς S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,77 στις 7.735,13 μονάδες, καταγράφοντας ένα νέο ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών για πρώτη φορά από τις 2 Ιουνίου. Επίσης, ήταν το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος ποσοστού για τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης από τις 8 Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones των blue chips ξεπέρασε επίσης ένα νέο υψηλό για πρώτη φορά από τις 7 Ιουλίου, σημειώνοντας άνοδο 1,71 ή 907.53 μονάδες, κλείνοντας στις 54.085,94 μονάδες. Με την σειρά του ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,59% στις 26.584,99 μονάδες, έχοντας σημειώσει κέρδη για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις ενώ επίσης κατέγραψε το μεγαλύτερο τετραήμερο κέρδος του από τον Απρίλιο του 2025.

Μια σειρά από σημαντικές εταιρικές ανακοινώσει βοήθησαν στην άνοδο των μετοχών την Τρίτη.

Η Caterpillar, μία βιομηχανική εταιρεία που επωφελήθηκε από την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύθηκε 5,57% αφού οι πωλήσεις και τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, ενώ αύξησε την αύξηση της ετήσιας πρόβλεψης αύξησης εσόδων. Παράλληλα, μείωσε την εκτίμησή της για το ετήσιο κόστος από τους δασμούς περίπου 2,2 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,2 έως 2.6 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Palantir εκτοξεύθηκε 29,45% μετά από ένα εντυπωσιακό τρίμηνο που την οδήγησε να αυξήσει ξανά την ετήσια πρόβλεψη εσόδων της, σηματοδοτώντας ισχυρή κυβερνητική και εμπορική ζήτηση για το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων της. Παράλληλα, η Palantir, η οποία επιτρέπει σε κυβερνητικούς και εταιρικούς πελάτες να λαμβάνουν αποφάσεις αξιοποιώντας τα δικά τους δεδομένα, προβλέπει πλέον ετήσια έσοδα μεταξύ 8,150 και 8,158 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 7,650 έως 7,662 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές ημιαγωγών σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη από τα χαμηλά του Ιουλίου αυτή την εβδομάδα, αλλά η ανάκαμψη αντιμετωπίζει μια κρίσιμη δοκιμασία την Τετάρτη, καθώς δύο σημαντικές ανακοινώσεις κερδών απειλούν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη.

Ο Jonathan Krinsky, επικεφαλής τεχνικός αγοράς στην BTIG Research, δήλωσε ότι ενώ ο δείκτης PHLX Semiconductor, ο οποίος διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στις 12.199, θα μπορούσε να ανακάμψει στον 50ήμερο κινητό μέσο όρο των 12.733,69, ενδέχεται να μην καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο.

H πτώση του πετρελαίου έδιωξε τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού και κατ' επέκταση την αναγκαία κίνηση από την πλευρά της Fed να αναλάβει δράση, αυξάνοντας τα επιτόκια.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 57% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο, αφού η διχασμένη Fed διατήρησε τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση της πολιτικής της. Η αγορά αναμένει πλέον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία σειρά από εκθέσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης απασχόλησης της ADP την Τετάρτη και των στοιχείων μισθοδοσίας εκτός γεωργίας την Παρασκευή.