ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης: «Θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης»

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξέφρασε η γγ Συντονισμού της Κυβέρνησης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται βέβαιη ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με τη γενική γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews, να διαβεβαιώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης για την ολοκλήρωση των έργων, ενώ παρουσίασε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυστηρή προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, στις τελευταίες μεταρρυθμιστικές εκκρεμότητες και στις κυβερνητικές προτεραιότητες έως το τέλος του 2026.

«Θα τα πάρουμε. Είναι το μόνο σίγουρο και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η πορεία του προγράμματος παρακολουθείται σε κάθε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πάνω από το 90% των μεταρρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί

Η κα Δραμαλιώτη επισήμανε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό οροσήμων, ωστόσο το ποσοστό εκπλήρωσης παραμένει υψηλό.

«Έχουμε ολοκληρώσει ήδη πάνω από το 90% των μεταρρυθμιστικών μας εκκρεμοτήτων», ανέφερε. Συγκεκριμένα, έχουν εκπληρωθεί 123 από τα 136 προγραμματισμένα μεταρρυθμιστικά ορόσημα, δηλαδή ποσοστό 90,44%. Η υλοποίηση αφορά 74 μεταρρυθμίσεις σε 15 υπουργεία και συνολικά 721 νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Ιουλίου.

Μεταξύ των τελευταίων εκκρεμοτήτων περιλαμβάνονται τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όπως εξήγησε, έχουν ολοκληρωθεί οι δημόσιες διαβουλεύσεις και οι εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα, ενώ απομένει η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Θα υπάρχει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ακριβείς κανόνες», είπε, εξηγώντας ότι με τα νέα χωροταξικά σχέδια θα προσδιορίζεται πού και με ποιες προδιαγραφές μπορούν να αναπτύσσονται βιομηχανικές, τουριστικές και ενεργειακές επενδύσεις.

Η γενική γραμματέας αναφέρθηκε και στην Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την ίδια, η διαχείριση του νερού, τόσο στην ύδρευση όσο και στην άρδευση, μπαίνει πλέον σε ενιαίο σχεδιασμό, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στα μεγάλα έργα.

Η προθεσμία της 31ης Αυγούστου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Δραμαλιώτη στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προβλέπεται παράταση.

Έως τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι πράξεις που πιστοποιούν την ολοκλήρωση των έργων. Τον Σεπτέμβριο θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο διοικητικές επιβεβαιώσεις για πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε, το όγδοο αίτημα έχει ήδη λάβει θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την υποβολή του τελευταίου αιτήματος.

Απαντώντας στην κριτική για έργα που αφαιρέθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από το πρόγραμμα, εξήγησε ότι οι αναθεωρήσεις προβλέπονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Στις μεταρρυθμίσεις δεν επιτρέπεται αναθεώρηση. Στις επενδύσεις επιτρέπονται αναθεωρήσεις μόνο με ειδική τεκμηρίωση και με την απόλυτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημείωσε και επανέλαβε: «Θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα και θα το δείτε».

«Η κυβέρνηση δεν αλλάζει ρότα»

Η κα Δραμαλιώτη διευκρίνισε ότι η αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής δεν σημαίνει αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά αποτελεί την τακτική αξιολόγηση που πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο.

«Η κυβέρνηση κάνει κανονικά τη δουλειά της, χωρίς να επηρεάζεται από όσα λέγονται και γράφονται για εκλογές. Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε το 60% των προγραμματισμένων οροσήμων, ενώ έως το τέλος του έτους η υλοποίηση εκτιμάται ότι θα φτάσει το 90%. Παράλληλα, προστέθηκαν ακόμη 73 δράσεις στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Δουλεύουμε σκληρά», τόνισε η γενική γραμματέας Συντονισμού.

Στέγαση, «Ασπίδα του Αχιλλέα» και Εθνικό Απολυτήριο

Στις βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνεται η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης. Η κυβέρνηση προετοιμάζει την πρώτη προκήρυξη για την αξιοποίηση οκτώ ακινήτων της ΔΥΠΑ, ενώ προχωρά και ο σχεδιασμός για τρία ανενεργά στρατόπεδα, εν αναμονή της οριστικής έγκρισης χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ, για τα οποία ξεκινούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Στον τομέα της Παιδείας, η κα Δραμαλιώτη ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και προετοιμάζονται οι σχετικές διατάξεις. Έμφαση θα δοθεί και στην επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση νέων τεχνικών ειδικοτήτων και της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Τέλος, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης περιλαμβάνονται η περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω περισσότερων καμερών και νέων ψηφιακών εργαλείων για την αστυνόμευση.