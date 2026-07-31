Η Cosmote Telecom στους "Europe's Climate Leaders" των Financial Times για 4η συνεχόμενη χρονιά

Μία από τις μόλις έξι εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, και η μοναδική από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Στις εταιρείες που διακρίνονται στην Ευρώπη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συγκαταλέγεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η COSMOTE TELEKOM, σύμφωνα με τη λίστα "Europe's Climate Leaders 2026" των Financial Times. Η λίστα, η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με τη Statista, αναδεικνύει τις 600 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αναλαμβάνουν ουσιαστικές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η COSMOTE TELEKOM είναι μία από τις μόλις έξι εταιρείες με έδρα την Ελλάδα που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη. Αποτελεί τη μοναδική εταιρεία από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, και είναι ανάμεσα στις 18 τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Ευρώπης. Η σταθερή παρουσία της στη συγκεκριμένη λίστα επιβεβαιώνει τη συνέπεια της με συστηματικές επενδύσεις στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μοχλού θετικής αλλαγής. Το 2025 η COSMOTE TELEKOM πέτυχε ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες της (Scope 1 & 2), επενδύοντας σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας2 και ισοσκελίζοντας μέσω έργων υψηλής ποιότητας δέσμευσης άνθρακα τις εκπομπές που δεν μπορούσαν να μειωθούν.

«Η τέταρτη συνεχόμενη διάκριση της COSMOTE TELEKOM στους Europe's Climate Leaders των Financial Times αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συνέπειας με την οποία υλοποιούμε τη στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η διακίνηση των δεδομένων αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Παρά τις ολοένα μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις των δικτύων, η COSMOTE TELEKOM πέτυχε τον στόχο της για ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα στις λειτουργίες της μειώνοντας τις εκπομπές κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σχέση με το 2017. Έτσι δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, τους πελάτες μας και το περιβάλλον», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions.

Η αξιολόγηση των Financial Times δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών από τις λειτουργίες των εταιρειών (Scope 1 & 2) κατά την περίοδο 2019-2024, καθώς και στη μείωση της έντασης των εκπομπών σε σχέση με τα έσοδα. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές δεσμεύσεις των επιχειρήσεων, καθώς και τη διαφάνεια και τη συνεργασία τους με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Carbon Disclosure Project (CDP) και το Science Based Targets initiative (SBTi).

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Ομίλου TELEKOΜ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στόχος είναι η διατήρηση της ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές άνθρακα στις ίδιες λειτουργίες του και η επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ενεργά σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.