Μαρινάκης: Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας - Δεν ιδιωτικοποιείται το νερό

Πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δική μου, την πολιτική ατζέντα θα είναι η στήριξη της οικογένειας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM 90,1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για τη δήλωση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, εστιάζοντας με έμφαση στη στήριξη της οικογένειας, ενώ παράλληλα απάντησε για τα οικονομικά της ΝΔ, τη διαχείριση των υδάτων, την ακρίβεια και τις πολιτικές προοπτικές της κυβέρνησης.

Η τοποθέτηση για την οικογένεια και το Δημογραφικό

Αναφερόμενος στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τις δηλώσεις για την οικογένεια, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Έχει κι αυτό μια αξία γιατί κάποιοι ασχολήθηκαν με μία δήλωση του Μαΐου, αλλά εγώ δεν θέλω, έτσι με αυτόν τον λόγο… Μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Κοιτάξτε εγώ δεν θα αποφύγω τα λόγια μου, επειδή όλοι μας προετοιμάζουμε και τις προτεραιότητες. Είπατε πριν ότι θα είμαι υποψήφιος στο Βόρειο τομέα, αύριο μεθαύριο, ελπίζω να καταφέρω να πείσω τους πολίτες να είμαι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα. Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δική μου την πολιτική ατζέντα θα είναι η στήριξη της οικογένειας.

Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγος μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από εκείνη τη μέρα και μετά και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό,τι πιο ωραίο αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη ζωή.

Η στήριξη κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας. Είτε είναι μία οικογένεια η οποία προσπαθεί να κάνει ένα παιδί γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί και μία οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να της δώσουμε τα κίνητρα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολύτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής.

Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί, μην κοροϊδευόμαστε και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να "χάνεται". Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη και όσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη. Άρα το ζήτημα λοιπόν, το δημογραφικό, έχει σημασία να το πω αυτό για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media. Έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς.

Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Αυτά τα οποία είδαμε στην ΔΕΘ και εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές για πολύτεκνους. Η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά.

Αλλά προσέξτε. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των τριαντάρηδων, των σαραντάρηδων που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά, ή δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε, με την έννοια ότι το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί στην κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε: «Όταν βρίσκομαι ειδικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι έρχονται εκεί για να μου κάνουν την ίδια ερώτηση 5-6 φορές και να κόψουν ένα βιντεάκι. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία της μειοψηφίας. Υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και πολιτικοί και πάει λέγοντας. Και μπορεί μια ενημέρωση μιας ώρας και ενός τετάρτου να παίξει σε μία σελίδα, ένα λεπτό, μία απάντηση με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής» και προσέθεσε: «Αλλά προσέξτε. Προσέξτε, εγώ δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά, είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερης σημασίας από ό, τι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το λέω γιατί το ξαναλέω, ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε -είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θεωρώ ότι λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη- να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις θα είναι μάταιες και για τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω, δεν καταλαβαίνω το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Δεν το μειώνω έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση -το ξαναλέω, δεν απαξιώνω- είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της οικογένειας».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ακόμη ότι λέει: «Ναι, στην παραδοσιακή οικογένεια. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν. Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μία γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος, τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι συντηρητικές, αλλά ότι θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα».

Πέρα από το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

Οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας & Χρέη Κομμάτων:

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά της και ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά τόκους. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε δάνειο», επισημαίνοντας τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αλλαγή γραφείων. Αντιπαραβάλλοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο χρέη που ξεπερνούν τα 100 με 120 δισ. ευρώ», σχολιάζοντας δηκτικά: «Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο».

Διαχείριση των Υδάτων

Απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού, αποκαλώντας τους «αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση». Ανέφερε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς η κυβέρνηση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα και υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς επαρκή υδροδότηση. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στην τιμή του νερού, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη.

Ακρίβεια, Εισοδήματα και Στεγαστικό

Αναγνώρισε ότι η χώρα διανύει παρατεταμένη περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, επισημαίνοντας ότι το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι «οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από τις αυξήσεις των τιμών». Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέπεμψε στην πάταξη της φοροδιαφυγής για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την αναδιανομή τους στο διαθέσιμο εισόδημα, τους συνεχείς ελέγχους στην αγορά, καθώς και στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα.

Προϋποθέσεις Νέας Εκλογικής Νίκης

Κληθείς να σχολιάσει τις προοπτικές επανεκλογής της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι για να επιτευχθεί ένας νέος εκλογικός κύκλος απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: η αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση και η παρουσίαση (ξεκινώντας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) ενός καθαρού πλάνου για τους λόγους που οι πολίτες πρέπει να εμπιστευθούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ