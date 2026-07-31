Τραμπ: «Ιστορική» συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό» της Χαμάς

Δυο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία.

Σε «ιστορική συμφωνία», η οποία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, κατέληξε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Δυο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης», σχήμα δημιουργημένο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, «κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Διαβεβαίωσε ακόμη πως ο στρατός του Ισραήλ θα «αποσυρθεί» μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και των υπολοίπων ένοπλων παρατάξεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης μετά την εύθραυστη εκεχειρία του Ισραήλ και της Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου 2025, ώστε να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, διεξάγονταν για εβδομάδες. Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε στη δεύτερη φάση του τον αφοπλισμό της Χαμάς, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο και την ανάπτυξη αυτής που έχει βαφτιστεί Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

«Ευρεία σύγκλιση»

Η ΔΔΣ αποτελεί σχήμα υπό ίδρυση, στο οποίο αναμένεται πως θα ενταχτούν στρατιωτικοί από διάφορα κράτη, και το οποίο θα ενεργεί υπό τον αιγίδα του Συμβουλίου Ειρήνης. Πηγή του AFP στη Χαμάς τόνισε νωρίτερα πως υπήρχε «ευρεία σύγκλιση» για διάφορα σημεία ως προς τον αφοπλισμό, προσθέτοντας πως διαβιβάστηκαν στους μεσολαβητές τροποποιήσεις του οδικού χάρτη που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και ότι αναμενόταν απάντηση του Ισραήλ.

Το Κάιρο αναμένει να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη 2η φάση της ανακωχής στη Γάζα, ομάδα στην οποία --πέρα από την ίδια την Αίγυπτο-- συμμετέχουν το Κατάρ, η Τουρκία και οι ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το Al Qahera News, δίκτυο που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με υπηρεσίες του αιγυπτιακού κράτους.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή ενήμερη για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, ο οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων αναμένεται να παραδοθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (ΕΕΔΓ), σχήμα παλαιστινίων τεχνοκρατών που αναμένεται να διαχειρίζεται, για μεταβατική περίοδο, τις καθημερινές υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε συντονισμό με τη ΔΔΣ. Η ΕΕΔΓ, με έδρα την Αίγυπτο επί του παρόντος, εμποδίζεται από το Ισραήλ να έχει πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αιγυπτιακά και παλαιστινιακά ΜΜΕ.

Συνάντηση των μεσολαβητών για τη 2η φάση «σύντομα» στο Κάιρο

Το Κάιρο αναμένει να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για τη λεγόμενη 2η φάση της ανακωχής στη Γάζα, ομάδα στην οποία --πέρα από την ίδια την Αίγυπτο-- συμμετέχουν το Κατάρ, η Τουρκία και οι ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το Al Qahera News, δίκτυο που θεωρείται πως έχει στενές σχέσεις με υπηρεσίες του αιγυπτιακού κράτους.

Το δίκτυο δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς προβλέπεται να συνεδριάσουν οι μεσολαβητές, πάντως σημείωσε πως η συνάντηση θα αφορά την εφαρμογή της 2ης φάσης του αμερικανικού σχεδίου με σκοπό την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, οδικού χάρτη που προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων και φέρεται πλέον να αποδέχτηκε η παλαιστινιακή πλευρά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ