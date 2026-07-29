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Ιράκ: Πέντε Ιρανοί σύμβουλοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας

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Ιράκ: Πέντε Ιρανοί σύμβουλοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας
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Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν πως είδαν φέρετρα σκεπασμένα με ιρανικές σημαίες σε κηδείες που οργάνωσε η Χασντ ας Σάαμπι στη Βαγδάτη.

Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν τη νύχτα ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης») στο Ιράκ - πρώην συμμαχίας ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί στον ιρακινό στρατό - προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε ιρανών συμβούλων, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο δύο πηγές από τους κόλπους αυτής της πρώην συμμαχίας.

Οι πέντε Ιρανοί σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην επαρχία Ντιγιάλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν πως είδαν φέρετρα σκεπασμένα με ιρανικές σημαίες σε κηδείες που οργάνωσε η Χασντ ας Σάαμπι στη Βαγδάτη.

Νωρίτερα, η ιρανική εφημερίδα Χαμσαχρί είχε μεταδώσει πως τέσσερις στρατιωτικοί σύμβουλοι των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στους αμερικανοσαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στο Ιράκ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Από την πλευρά της, μια ισχυρή ιρακινή συμμαχία φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων χαρακτήρισε σήμερα «αναπόφευκτα» τα αντίποινα στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ.

«Η ανταπόδοσή μας στον αμερικανό εχθρό είναι αναπόφευκτη και θα μπορούσε να πλήξει θέσεις του στη Σαουδική Αραβία», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιράκ
Ιράν
ΗΠΑ
Σαουδική Αραβία
Μέση Ανατολή
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