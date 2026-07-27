Σε χαμηλό 7 ημερών το πετρέλαιο - Πτώση 8% για το Brent

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» βρίσκονταν στα «κόκκινα» καθ' όλη τη διάρκεια των σημερινών διαπραγματεύσεων. Πώς κινήθηκαν WTI και Brent.

Σε χαμηλό μίας εβδομάδας διολίσθησε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, μετά την αναστολή των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμάκωνε τη σύγκρουση και θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να απειλήσει εκ νέου την Τεχεράνη σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent απώλεσαν 8%, στα 89 δολάρια το βαρέλι ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψαν πτώση έως και 9,5% στα 87,55 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή από τις 20 Ιουλίου. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate αποδυναμώθηκαν 7,2% στα 82,89 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες μέχρι και 8% νωρίτερα στη συνεδρίαση, κατρακυλόντας επίσης σε χαμηλό από τις 20 Ιουλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως οι ΗΠΑ διεξάγουν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί κάτι» όσον αφορά μια πιθανή συμφωνία. Ωστόσο, απείλησε επίσης με «ισχυρή στρατιωτική δράση» εάν η διπλωματία αποτύχει. «Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς στην εκπομπή Fox News Sunday χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την φύση των συνομιλιών.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» βρίσκονταν στα «κόκκινα» καθ' όλη τη διάρκεια των σημερινών διαπραγματεύσεων, ακόμη και όταν η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε και κατέστρεψε drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και οι Χούθι της Υεμένης ισχυρίστηκαν ότι είχαν στοχεύσει ευαίσθητες τοποθεσίες εφοδιασμού και μεταφοράς αργού που συνδέουν το Ριάντ με τον κρίσιμο κόμβο εξαγωγών της Ερυθράς Θάλασσας, το Γιανμπού.

«Η αγορά φαίνεται να αναζητά διαρκώς καλά νέα από έναν χώρο που στην πραγματικότητα δεν παρέχει κανένα», εκτίμησε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς. «Η αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων μπορεί να φαίνεται σαν βελτίωση, αλλά δεν συνοδεύεται από καμία εγγύηση ότι το πετρέλαιο θα ρέει σύντομα από την περιοχή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα αλλάξει μόνο εάν οι υψηλές τιμές μειώσουν για άλλη μια φορά τη ζήτηση, όχι λόγω «αμφισβητήσιμων μίνι-εκεχειριών».