NYT: Ο Τραμπ αναστέλλει προσωρινά μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν

Η ανησυχία για τα αποθέματα των πυραύλων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Στην άκρη φαίνεται να έχει βάλει, τουλάχιστον προς ώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ τα σχέδιά του για κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μία ευρείας κλίμακας επίθεση θα εξαντλήσει τα ήδη περιορισμένα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot και άλλων αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλούνται οι New York Times, η ανησυχία για τα αποθέματα των πυραύλων αποτελεί έναν μόνο από τους παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες προβληματίζονται για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την αποξένωση βασικών συμμάχων στον Κόλπο που παραμένουν ευάλωτοι σε ιρανικά πλήγματα, αλλά και για την παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις προσφυγικές ροές.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η αλλαγή στάσης του Τραμπ προέκυψε έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή με κορυφαίους συμβούλους και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Από τη μεριά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, είχε προειδοποιήσει κατ' ιδίαν ότι η επανέναρξη εκτεταμέων επιχειρήσεων κατά του Ιράν είναι μεν εφικτή αλλά θα αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη μείωση των διαθέσιμων πυραύλων αναχαίτισης που διαχειρίζεται η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (Centcom), που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη Παρασκευή τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία, όταν βαλλιστικός πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει την αμερικανική αεράμυνα, η οποία επιχειρούσε να αναχαιτίσει μαζική επίθεση με ιρανικούς πυραύλους και drones.

«Ο Τραμπ ήταν πάντοτε συνεπής στη θέση του ότι προτιμά μια διπλωματική λύση» δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ υπογραμμίζοντας όμως ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι εάν το Ιράν συνεχίσει τις τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ ή κατά συμμάχων των ΗΠΑ.