Την πρόταση της ΕΛΑΣ για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας

την εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφειο για την εκδήλωση.

Την πρόταση της ΕΛΑ.Σ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφειο.

Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για «μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών , πόρων και αποφάσεων ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους».

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφειο για την εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» θα δώσουν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούσης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» της Αθήνας, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα υποστηρίξει ότι είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένας Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης που θα βάζει τις βάσεις μιας συνολικής αναθεώρησης της σχέσης μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και πολίτη, με στόχο την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης πάνω στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. Θα επισημάνει ότι οι δήμοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, αλλά ως πραγματικές κυβερνήσεις τοπικού επιπέδου. Μόνο έτσι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια.

Από την Αμαλίας σημειώνουν ότι η παρουσίαση είναι μία ακόμη θεματική εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ και «προπομπός μιας σειράς αντίστοιχων θεματικών που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα πάνω στους προγραμματικούς άξονες της Συμπαράταξης».

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέρους του προγράμματος για την Παιδεία, ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα την ΔΕΘ και άλλες παρουσιάσεις (κοινωνικό κράτος, υγεία κλπ).

Παρεμβάσεις θα κάνουν ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης που έχει θητεύσει δήμαρχος Σκύρου, ο Γιώργος Ιωακειμίδης, τομέαρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ και η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά, αναπληρώτρια τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης θα παρέμβουν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα παραβρεθούν, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ