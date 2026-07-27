Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Σιάτλ - Δύο νεκροί

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών χθες Κυριακή στο κέντρο του Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου παιδιού, τραυματίστηκαν, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης και νοσοκομείο.
Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KOMO μετέδωσε πως δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά κοντά στον εμβληματικό Space Needle, πύργο παρατήρησης που ανεγέρθηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1962.
Η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ, που αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα, έκανε από την πλευρά της λόγο για «θύματα» από πυρά, χωρίς να αποσαφηνίσει αν υπήρχαν νεκροί.
Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον, έκανε από την πλευρά της γνωστό πως τέθηκε υπό κράτηση ύποπτος.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς του Σιάτλ που επενέβησαν επιτόπου και έθεσαν ύποπτο υπό κράτηση», ανέφερε η δήμαρχος Γουίλσον σε ανακοίνωσή της.
Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.
«Δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο δράστης ήταν ένας ή εάν υπήρχαν περισσότεροι», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία εξιχνίασης της υπόθεσης.
Δημοσιογράφος της εφημερίδας Seattle Times ανέφερε πως άκουσε αρχικά αρκετές εκπυρσοκροτήσεις και κατόπιν σφοδρά πυρά.
Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχτηκε καθώς ο χώρος φιλοξενούσε το φεστιβάλ Bite of Seattle, που τιμά την τοπική αγορά τροφίμων.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress