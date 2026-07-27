Κρίσιμη εβδομάδα για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Όλο το χρονοδιάγραμμα της νέας πρωτοβουλίας για μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τέλη Αυγούστου.

Εξαιρετικά κρίσιμη θεωρείται η τρέχουσα εβδομάδα για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών από 5% έως και 20% σε μια σειρά από βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, με ισχύ από τις 31 Αυγούστου. Τα αμέσως επόμενα 24ωρα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να «τρέξουν» τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου η «συμφωνία κυρίων» να πάρει σάρκα και οστά, με στόχο την ουσιαστική ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται εδώ πως το πλαίσιο συμφωνίας για την εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με ισχύ από τα τέλη Αυγούστου οριστικοποιήθηκε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 29 Ιουνίου και εν συνεχεία αποκρυσταλλώθηκε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας λίγες ημέρες αργότερα και δη στις 9 Ιουλίου.

Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα

Όπως αναφέρεται σε επιστολή - πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία υπογράφει η διοικήτρια Δέσποινα Τσαγγάρη και η οποία εστάλη το προηγούμενο διάστημα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, οι επιχειρήσεις - προμηθευτές έχουν προθεσμία μέχρι σήμερα 27.07.2026, προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή αναλυτικών δεσμευτικών προτάσεων για τους κωδικούς που πρόκειται να εντάξουν στην πρωτοβουλία. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ανά κωδικό.

Ακολούθως η Αρχή θα αξιολογήσει αύριο 28.07.2026 τους προτεινόμενους κωδικούς ως προς τη σημασία τους για τον καταναλωτή και την εμπορική τους κυκλοφορία, ώστε να ακολουθήσει την Τετάρτη 29.07.2026 η γνωστοποίηση από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που προτείνονται για ένταξη στην πρωτοβουλία, αποκλειστικά προκειμένου κάθε αλυσίδα να εξετάσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τη δυνατότητα πρόσθετης συμβολής στην προτεινόμενη μείωση της τελικής τιμής ραφιού.

Η γνωστοποίηση δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη ή άλλες μη δημόσιες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρήσεων.

Στόχος είναι την ερχόμενη Δευτέρα 03.08.2026 να ολοκληρωθεί η συλλογή των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και των ποσοστών προτεινόμενης μείωσης από την Ανεξάρτητη Αρχή και στις 27.08.2026 να γίνει η καταγραφή των τιμών ραφιού που θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς των συμμετεχόντων κωδικών προκειμένου να υπάρξει οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών προτεινόμενης μείωσης. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται οι μειώσεις τιμών να τεθούν σε ισχύ στις 31.08.2026 και να διαρκέσουν έως 31.12.2026.

Οι στόχοι

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής κατανάλωσης. Οι μειώσεις τιμών θα έχουν συνολική διάρκεια έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία για ελάχιστη χρονική διάρκεια δύο μηνών.

Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η Αρχή προτείνει η τιμή αναφοράς να ορίζεται με αντικειμενικό και ελέγξιμο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε τεχνητή αύξηση πριν από την προτεινόμενη μείωση. Επομένως, ως τιμή αναφοράς προτείνεται να λαμβάνεται η τιμή ραφιού χωρίς προσφορές στις 27.08.2026 για όλα τα προϊόντα.

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι ανοικτή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε όλους τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει προτεραιοποιήσει κάποιες κατηγορίες για τις οποίες προτείνει να εφαρμοστούν μειώσεις έως 15% (για το νωπό κρέας) και έως 20% για μια σειρά από άλλα βασικά είδη.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να εντάσσει στις δεσμευτικές προτάσεις της σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας, με προτεινόμενη μείωση της τιμής ραφιού κατ’ ελάχιστον κατά 5%. Δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακών κωδικών, ειδικών σειρών ή προϊόντων χωρίς ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις.

Η συμπληρωματική ένταξη τέτοιων κωδικών είναι απολύτως αποδεκτή και θεμιτή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη εντάξει στη δεσμευτική της πρόταση σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας.

Η συνδρομή του posokanei.gov.gr και η ειδική σήμανση

Για την άμεση και διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, η Ανεξάρτητη Αρχή θα δημιουργήσει ειδική, διακριτή ενότητα στη νέα πλατφόρμα PosoKanei, στην οποία θα συγκεντρώνονται τα τυποποιημένα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών.

Συμπληρωματικά, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με κοινό μήνυμα. Η σήμανση θα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και στους συμμετέχοντες κωδικούς στο ράφι, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ποια προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.