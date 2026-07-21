Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor

Τα καθαρά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης, διαμορφώνονται σε περίπου 237 εκατ. ευρώ.

Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η ΑΜΚ 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, καθώς οι έγκυρες εγγραφές ανήλθαν σε περίπου 686,2 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά περίπου 2,75 φορές.

Στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς διατέθηκαν 59,52 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης, διαμορφώνονται σε περίπου 237 εκατ. ευρώ και προορίζονται για τη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

1. Σύμφωνα με την από 17.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002μέσω της διάθεσης συνολικά 59.523.810 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 13.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (οι «Ιδιώτες Επενδυτές», οι «Ειδικοί Επενδυτές» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 13.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (προς τον σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής»), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου και με δυνατότητα εφαρμογής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση μηχανισμού προνομιακής κατανομής παρόμοιου του μηχανισμού της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της

επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς, και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

4. Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ως Συνδιαχειριστές του

Βιβλίου Προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές», και οι Συνδιαχειριστές με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «Διαχειριστές»).



5. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026.

6. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €686.228.206 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των περίπου €250.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 19.220.083 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €80.724.349, και αναλύεται ως ακολούθως:

(α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 14.042.585 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €58.978.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

(β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 5.177.498 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €21.745.492 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

(ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 144.167.585 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €605.503.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης).



8. Οι 14.880.952 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 13.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα IX του Κανονισμού (το «Έγγραφο»).

Επιπλέον σημειώνεται ότι 4.082.024 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 27,43% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 10.798.928 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 72,57% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

10. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €23.214.285,90 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €226.785.716,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €169.558.504,44, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:

• Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 39.869 Νέες Μετοχές,

• BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 40.000 Νέες Μετοχές,

• EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 699.000 Νέες Μετοχές, και

• Τράπεζα Optima bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 471.867 Νέες Μετοχές.

12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €250.000.002 (ήτοι 59.523.810 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).

13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €13,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €237,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18 Ιουνίου 2026.

14. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21.07.2026 και η διαπραγμάτευσή τους στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22.07.2026.