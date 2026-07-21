Κερδοφόρο 3x3 για το πετρέλαιο - Σε υψηλό 5 εβδομάδων με άνοδο άνω του 2%

Το διεθνές σημείο αναφοράς εξασφάλισε το υψηλότερο κλείσιμό του από τις 10 Ιουνίου και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate από τις 11 Ιουνίου.

Σε υψηλό 5 εβδομάδων με άλμα άνω του 2% σκαρφάλωσε το πετρέλαιο την Τρίτη με κερδοφόρο 3 στα 3 εν μέσω ανησυχιών ότι οι διακοπές των ενεργειακών προμηθειών θα μπορούσαν να επιδεινωθούν στη Μέση Ανατολή λόγω της έντασης των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, του απειλούμενου ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι της Υεμένης και της νέας προειδοποίησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν 2,1%, στα 91,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 2,3%, στα 85,15 δολάρια. Το Brent εξασφάλισε το υψηλότερο κλείσιμό του από τις 10 Ιουνίου και το WTI από τις 11 Ιουνίου, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς παρέμεινε σε τεχνικά overbought territory για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2025.

«Οι αισιόδοξοι μπορεί να δουν τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις ως μια τελευταία προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης πριν επιτευχθεί συμβιβασμός και ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η SEB Research. «Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι ένα πιο παρατεταμένο αδιέξοδο, με συνεχιζόμενες αβέβαιες ροές ενέργειας, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως εάν οι Χούθι προχωρήσουν σε αποκλεισμό της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ΗΠΑ «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει». «Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί», υπογράμμισε ο Τραμπ αναφορικά με τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας: «Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς θα το τακτοποιήσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το τακτοποιήσουμε…».

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Ούτε εκείνοι είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αν προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια, τότε απλώς θα πρέπει να αναλάβουμε δράση» συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με τις ΗΠΑ επειδή έχει αποδεκατιστεί. Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούμε και, μέχρι να είναι έτοιμοι για ουσιαστικές συνομιλίες, δεν μας ενδιαφέρει», επεσήμανε ο Τραμπ. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος οι Ιρανοί, «δεν έχουν δει τίποτα ακόμα. Ήμασταν ευγενικοί». «Κανείς δεν ξέρει, εκτός από τους Ιρανούς, τη ζημιά που τους έχουμε προκαλέσει. Αν αποχωρούσαμε αύριο, θα είχαμε μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν αποχωρούμε αύριο», τόνισε.

Ταυτόχρονα, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σφοδρά το Pickaxe Mountain «όπου προσπαθούν να ανασυστήσουν μια πυρηνική βάση». «Θα χτυπήσουμε αυτήν την βάση. Οποιαδήποτε βάση όπου σκέφτονται έστω και για πυρηνικά όπλα, θα την χτυπήσουμε πολύ, πολύ ισχυρά. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου» εξήγησε.