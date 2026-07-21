Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (21/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (21/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 21, 22, 35, 38, 44 και ο αριθμός Τζόκερ το 8.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: