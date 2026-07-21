Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους - 5 νέες αλλαγές

«Παρατηρήσαμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους συμπολίτες μας».

Ως μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα των ανηλίκων, χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Γιώργος Κώτσηρας, τις διατάξεις για το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, οι οποίες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ».

Όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, βλέποντας τα στοιχεία της τροχαίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρήσαμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους συμπολίτες μας. «Και προκειμένου να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα των ανήλικων, κατά κύριο λόγο, συμπολιτών, αλλά και να υπάρξει και ένα πιο αυστηρό και πιο δομημένο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, φέρνουμε πέντε σημαντικές προσθήκες στο υφιστάμενο πλαίσιο - το οποίο αφορά ήδη την υποχρέωση για κράνος, ήδη την απαγόρευση χρήσης κινητού, ήδη τη συγκεκριμένη προστασία που αφορά στα χρώματα που πρέπει να φοράει κάποιος όταν κυκλοφορεί το βράδυ - αλλά πλέον θέτουμε σε απόλυτη νομοθετική προτεραιότητα διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Με τις διατάξεις αυτές:

Θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, Αυστηροποιούνται σημαντικά οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται, εφ' εξής, να φέρουν κατά την οδήγηση νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης, Καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης, έναντι τρίτων, για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, και Απαγορεύεται πλέον η πώληση, η εκμίσθωση ή η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Επίσης, πρόσθεσε ο κ. Κώτσηρας, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για τα συγκεκριμένα οχήματα, όπου θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, διευκολύνοντας τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και ενισχύοντας την αποτελεσματική εποπτεία του νέου πλαισίου. Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας είπε ότι οι διατάξεις είναι ένα ακόμα βήμα, μία ακόμα πρωτοβουλία, προκειμένου να ενισχύσουμε και τους μηχανισμούς που προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας, να δημιουργήσουμε μία ακόμα πιο ενισχυμένη κουλτούρα οδικής ασφάλειας σε όλους, και ο συνδυασμός ενός πιο αυστηρού πλαισίου μαζί με ένα κυρωτικό μηχανισμό αλλά και έναν ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος μπορεί και διαπιστώνει τυχόν παραβάσεις, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που η Ελληνική Πολιτεία ήδη αξιοποιεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ