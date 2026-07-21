Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει υπεισέλθει η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» τα οποία φέρεται να κόστισαν 300.000 ευρώ το ένα.

Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει υπεισέλθει η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» τα οποία φέρεται να κόστισαν 300.000 ευρώ το ένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Πριν από μερικές εβδομάδες αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» που είναι εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες.

Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν να γίνουν έφοδοι στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, η εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων προς τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας με προτεραιότητα στις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και τις συμβάσεις με εταιρείες επικοινωνίας.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην εταιρεία. Όλες οι διαδικασίες κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που αναφέρει το πόσα τέτοια σπιτάκια αγοράστηκαν και με τι αντίτιμο. Η έρευνα αφορά διαγωνισμό του 2020 με προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης έναντι 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Μάλιστα, το πόρισμα αναφέρει ότι το κάθε ένα κόστιζε 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 ευρώ που κοστολογείται η εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και συμμετείχαν μεταξύ άλλων, και πέντε επιθεωρητές περιβάλλοντος. Τέλος, το κατασχεθέν υλικό, είναι θέμα ωρών να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.