Πυρκαγιές: Στο «κόκκινο» αύριο η Αττική και ακόμα 5 περιοχές εν μέσω καύσωνα

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Πέμπτη.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Πέμπτη με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, την Βοιωτία, την Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα - Πού σταματούν οι υπαίθριες εργασίες

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε σειρά περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα μπορεί, ωστόσο, να παραμένει διαθέσιμη η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων.

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Τέλος, για εργαζομένους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας τους. Για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα μπορούν να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε μεταβολή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 18 σταθμοί πάνω από 40°C και 167 σταθμοί πάνω από 37°C

Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα και σήμερα με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.4 βαθμούς Κελσίου.

Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως σήμερα τις 19:00 ενώ σε πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 18 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27 βαθμούς Κελσίου σε 167 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

Απαγόρευση εισόδου σε Λυκαβηττό και Σέιχ Σου

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας για ευάλωτες ομάδες, εργαζόμενους και αδέσποτα καθώς σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική εντάσσεται στην Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού - Red Code), με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύθηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του λόφου του Λυκαβηττού, με ένα όχημα με κανόνι νερού και ένα όχημα τύπου 4Χ4 και των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, στον 'Αγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, από αύριο το πρωί έως το πρωί της επομένης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα

Ειδικότερα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4), στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων: