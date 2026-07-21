Σε θετικό έδαφος ο χρυσός με ελπίδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Το ασήμι σκαρφάλωσε 4,1% στα 58,72 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αναρριχήθηκε 1,9% στα 1.623,63 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 2,4% στα 1.282,25 δολάρια.

Άνοδο άνω του 1% πέτυχε την Τρίτη ο χρυσός, εν μέσω ελπίδων για μια διπλωματική πρόοδο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να μετριάσει τις προσδοκίες για μια επιθετική νομισματική πολιτική από Fed. Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 1,7% στα 4.071,32 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου ενισχύθηκαν 1,5% στα 4.076,40 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 4,1% στα 58,72 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αναρριχήθηκε 1,9% στα 1.623,63 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 2,4% στα 1.282,25 δολάρια. «Τα εμπορεύματα και τα πολύτιμα μέταλλα κερδίζουν, εν μέσω προσδοκιών ότι μια εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ», τόνισε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρτ Μάιερ.

«Το ψυχολογικά σημαντικό όριο των 4.000 δολαρίων φαίνεται να διατηρείται σταθερό στην αγορά χρυσού... Ωστόσο, οι ανησυχίες για τα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι πιθανό να βάλουν φρένο σε μια ισχυρότερη ανάκαμψη», εκτίμησε η Commerzbank. Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την απόφαση της FOMC για τα επιτόκια και τη Συνέντευξη Τύπου του Κέβιν Γουόρς, μετά τη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής την επόμενη εβδομάδα. Οι traders δίνουν πιθανότητα περίπου 68% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα του Κόλπου έχουν επηρεάσει αρνητικά τις τιμές του χρυσού, καθώς τροφοδοτούν φόβους για πληθωρισμό και ενισχύουν τα στοιχήματα για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος της διακράτησης του μη αποδοτικού μετάλλου.