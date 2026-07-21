Ειδήσεις | Διεθνή

Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι επιχειρήσεις υπέστησαν συνέπειες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επιχειρήσεις υπέστησαν συνέπειες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες που ανήκουν στην μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας Wildberries.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δύο μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Κατόφσκ και Ελεκτροστάλ το Σάββατο, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Wildberries, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια παραγγελίες ημερησίως.

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς μοιράζεται η «πίτα» των δημοσίων επενδύσεων στις Περιφέρειες - Το γράφημα της εβδομάδας

Το σήμα Μητσοτάκη προς τους αυτοαπασχολούμενους - Το «μάθημα» της Εθνικής Ισπανίας -Η ΕΛ.ΑΣ και τα μη Κρατικά ΑΕΙ

Πόσα αξίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ - Πέντε πράγματα που δεν ήξερες

tags:
Ρωσία
Κρεμλίνο
Ουκρανία
Επίθεση
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider