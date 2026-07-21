Πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, χαλάζι στα Βαλκάνια: Ο ασταθής καιρός συνεχίζεται στην Ευρώπη

«Στέγνωσαν» τμήματα της Αγγλίας - Χαλάζι στα Βαλκάνια. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ

Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σήμερα μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, ενώ δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε μια φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη, με τις ολοένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν ξηρασία και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ, η οποία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου πυροσβέστη στην περιφέρεια της Σαβοΐας, στις γαλλικές Άλπεις.

Στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, μια δασική πυρκαγιά μαίνεται για έκτη ημέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά τη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ, στην επαρχία Αλμερία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Στέγνωσαν» τμήματα της Αγγλίας - Χαλάζι στα Βαλκάνια

Στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης Thames Water έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες στους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου, απαγορεύοντας τη χρήση μανικών σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρων και πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης για να εξοικονομήσει προμήθειες.

Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου, με το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας να μην έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο διάστημα ανομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ανακοίνωσε η Εθνική Ομάδα Ξηρασίας της βρετανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, στην Αλβανία, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες στα σιντριβάνια.

«Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, είπαν αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού, από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι, στις ακτές της Αδριατικής, μετέδωσαν κροατικά ΜΜΕ. Οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη νότια Σερβία έως τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ