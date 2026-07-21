Κύρωση Σύμβασης παραχώρησης Αεροδρομίου Καλαμάτας: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία - Την Τετάρτη στην Ολομέλεια

Το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση.

Κατά πλειοψηφία επί της Αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας "Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος"» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση στην Ολομέλεια. «Οι Μεσσήνιοι ζητούν επιτακτικά ανάπτυξη, έχουν δικαίωμα στις επενδύσεις, θέλουν να μεγαλώσουν οι υποδομές για να φιλοξενήσουν όσους θέλουν να επισκεφθούν την Μεσσηνία, τη Νότια Πελοπόννησο και συνολικά την Πελοπόννησο» τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών.

Ο κ. Μαρκόπουλος, υπογράμμισε πως «όλοι θα πρέπει να αντιληφθούμε την πραγματικότητα της κοινωνίας, την ανάγκη της Μεσσηνίας» και να ακούσουν τους τοπικούς φορείς που όλοι δήλωσαν ότι είναι θετικοί σε αυτή τη Σύμβαση παραχώρησης. Ο υφυπουργός απέρριψε τις ενστάσεις της Αντιπολίτευσης λέγοντας πως γίνεται μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, μια αγωνιώδης προσπάθεια αίσθηση της διαφθοράς και δημιουργία αχλής μυστηρίου και σκοταδιού. Καταλόγισε στην Αντιπολίτευση «πλήρη αδυναμία στο να αντιληφθούν την πραγματικότητα της Μεσσηνίας και τις σύγχρονες ανάγκες που απορρέουν από τον προβληματισμό μιας ολόκληρης Περιφέρειας, ενός κόσμου που ζητάει ακόμα καλύτερες συνθήκες, ακόμα καλύτερες υποδομές».

Επισήμανε πως οι Συμβάσεις αυτού του τύπου παραχώρησης ακολουθούν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και αναρωτήθηκε «όταν υπογραφόντουσαν ανάλογες Συμβάσεις το 2014 με τη Fraport, την περίοδο της συγκυβέρνησής ΝΔ- ΠΑΣΟΚ τότε για το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ήταν καλές και τώρα όχι γιατί απλά αυτό έχει πάρει μια αριστερή στροφή;». Την δε καταψήφιση της Σύμβασης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρκόπουλος είπε πως την αντιλαμβάνεται ως «μια δήλωση μάλλον πολιτικής μετάνοιας για τα πεπραγμένα επί Πρωθυπουργίας του κυρίου Τσίπρα γιατί κάπως πρέπει τώρα τα βιλαέτια και τα χωράφια τους να χωρίζουν. Καθώς θυμίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ακολουθήσει το μοντέλο συνεργασίας με τη Fraport, το μοντέλο αποκρατικοποιήσεων»

Ο υφυπουργός, επισήμανε ότι από την Σύμβαση πουθενά δεν περιγράφονται εργασιακές συνθήκες γκρίζες. Ουδεμία καταστρατήγηση υπάρχει της εργατικής νομοθεσίας ή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο άρθρο 3, υπογραμμίζεται ότι η «η απαλλαγή από τα τέλη και τους φόρους στους δήμους γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες φωτισμού καθαριότητας κλπ. δεν παρέχονται από τους δήμους, αλλά από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο», συνεπώς αυτός ο ισχυρισμός δεν υφίσταται Στον διαγωνισμό ενδιαφέρθηκαν τέσσερα σχήματα συνολικά όμως μόνο η ανάδοχος μπόρεσε να ανταποκριθεί στα χρηματικό όρια που τέθηκαν από το Υπερταμείο. Ανεξάρτητος εκτιμητής για το τίμημα που τέθηκε υπήρξε και μάλιστα με κλειστό τρόπο συνέπεσε σχεδόν με τις αποτιμήσεις του Υπερταμείου. Η Σύμβαση πήγε και ελέγχθηκε από την Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων. Γι' αυτό το ελληνικό δημόσιο κράτησε το 10% για να μπορεί να παρακολουθεί τη σύμβαση, να ελέγχει κι να έχει τον εποπτικό ρόλο. Η Σύμβαση αυτή δεν ακολουθεί την πάγια νόρμα των 14 άλλων αεροδρομίων της Fraport. Δεν υπάρχουν ειδικές φοροαπαλλαγές ή κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας της επένδυσης, ακολουθείται η κείμενη νομοθεσία, καμία ιδιαιτερότητα, καμία απαλοιφή, καμία διαφοροποίηση από τον Νόμο δεν υπάρχει . Η Σύμβαση αυτή αφορά στην παραχώρηση και όχι την απόκτηση πλήρους κυριότητας και ως εκ τούτου η αξία της επιχείρησης δεν αποτελεί άμεσα συγκρίσιμο ή κατάλληλο μέτρο αποτίμησης. Η εγγυητική επιστολή για τα έργα θα παραδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης.. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά 1,2 εκατ. ευρώ με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 700.000 ευρώ εγγύηση καλής λειτουργίας. Ξεκαθαρίζεται ότι ως γεγονός ανωτέρας βίας νοείται οποιοδήποτε γεγονός δεν υπόκειται στον έλεγχο και την επιρροή των μερών της σύμβασης παραχώρησης και που δεν θα μπορούσαν ούτε να προβλεφθούν, ούτε να αποτραπούν.

Οι θέσεις των φορέων

Την υποστήριξη της Κύρωσης της Σύμβασης εξέφρασαν όλοι οι τοπικοί φορείς που κλήθηκαν σε ακρόαση αναγνωρίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου της Καλαμάτας όσο και ως μοχλού ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος και Εντεταλμένος σύμβουλος Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Hellenic Growth Fund Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε πως εισηγείται την Κύρωση της Σύμβασης λέγοντας ότι πρόκειται για μία ξεχωριστή διαδικασία αποκρατικοποίησης, η οποία έχει χαρακτηριστικά που πραγματικά πρέπει να είναι και το μοντέλο για την επόμενη περίοδο ή για οποιασδήποτε άλλες αποκρατικοποιήσεις επιχειρούνται, καθ' ότι για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, παραμένει στο σχήμα ως ενεργός μέτοχος με ένα ποσοστό 10%. Αυτή η επένδυση είπε έχει υποχρεωτικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 50.000.000 ευρώ, ήδη με βάση τους υπολογισμούς του παραχωρησιούχου θα αγγίξουν και τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια επένδυση, η οποία επί της ουσίας αναβαθμίζει το σύνολο της περιφερειακής ανάπτυξης της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Ανέφερε ότι η παραχώρηση αυτή ως αντάλλαγμα θα προσεγγίσει σχεδόν τα 71 εκατ. στο τέλος της περιόδου. Τα 45,7 εκατ. είναι εμπροσθοβαρώς, ενώ δημιουργεί θέσεις εργασίας, αναπτύσσει τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής, κινητοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη και αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής και φυσικά βάζει την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή στον πυρήνα του τουριστικού προϊόντος. Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν τέσσερα σχήματα, καταλήγοντας να έχουμε μία προσφορά. Πρόκειται, είπε, για μια Σύμβαση που χωρίς καμία επιφύλαξη στηρίζουμε την ολοκλήρωση αυτής.

Ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Fraport AG, Περικλής Στρούμπος που μετέχει στο σχήμα της κοινοπραξίας των αναδόχων της Σύμβασης παραχώρησης αναφερόμενος στο επενδυτικό σχέδιο για τον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας είπε « το υφιστάμενο Terminal θα λειτουργήσει για τα επόμενα 2 χρόνια ως έχει με βελτιώσεις. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις αναλάβουμε, είναι να επαναδιαγραμμίσουμε την πίστα του Αεροδρομίου και να δημιουργήσουμε το λεγόμενο Operation Pushback, που θα αυξήσει τη δυνατότητα υποδοχής αεροσκαφών και συνεπώς θα διευκολύνει το τρόπο διαχείρισης του επιβατικού κοινού και των αεροσκαφών. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε την κατασκευή ενός νέου Terminal δίπλα από το παλιό μεγέθους περίπου 9,5 χιλιάδων τετραγωνικών, το οποίο θα είναι υπερσύγχρονο και πανέμορφο που θα είναι έτοιμο περίπου σε 24 μήνες. Στο νέο Terminal θα μεταφερθούν όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες που σχετίζονται με τους επιβάτες, ενώ θα αυξηθεί και η πίστα του αεροδρομίου. Στον ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα έργα στο αεροδρόμιο ανέφερε ο κ. Στρούμπος ότι θα γίνει και η ανακαίνιση του παλαιού Terminal, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πλέον για γραφεία, αποθήκες και για ένα ειδικό χώρο υποδοχής διακεκριμένων επιβατών για να αυξήσει την ταξιδιωτική εμπειρία στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας». Σημείωσε πως και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια με την αναβάθμιση των υποδομών υπάρχει αύξηση του αριθμού των επιβατών και το γεγονός ότι αυτή η αύξηση είναι απολύτως συνδεδεμένη με την κερδοφορία της εταιρείας, οπότε όσο η τοπική κοινωνία έχει ανάγκη αυτή την αύξηση άλλο τόσο την έχουμε και εμείς και έχουμε απολύτως κοινά ενδιαφέροντα με τους τοπικούς φορείς» .

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι « είμαστε απολύτως θετικοί στην Κύρωση της συγκεκριμένης Σύμβασης» επισημαίνοντας ότι «είναι πάρα πολύ θετική για το Ελληνικό Δημόσιο που παραμένει μέσα με το ποσοστό του 10%. Είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό το μεγάλο μέγεθος των επενδύσεων οι οποίες θα γίνουν και θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά όλες τις υποδομές του αεροδρομίου, προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην εξωστρέφεια της περιοχής μας, στην επισκεψιμότητα και στην καλύτερη εμπειρία όσων επισκέπτονται την Πελοπόννησο». Παράλληλα, είπε ο κ. Πτωχός, «υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα επέλθουν και αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την κοινωνική συνοχή και πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Πελοποννήσου Αθανάσιος Βασιλόπουλος ανέφερε πως «υποδεχόμαστε αυτή την επένδυση με αισιοδοξία. Τη θεωρούμε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία, μια από τις σημαντικότερες που αφορά τις υποδομές της περιοχής μας εδώ και πολλές δεκαετίες». Επισήμανε ότι το σημερινό αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει πλέον ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά μιας τοπικής υποδομής. Είναι διεθνής πύλη εισόδου της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες» και «η μεγάλη επένδυση που δρομολογείται είναι σημαντική, αναγνωρίζουμε την αξία της επένδυσης και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της περιοχής μας και θέλουμε να πετύχει». Ο κ. Βασιλόπουλος μάλιστα είπε ότι « για την τοπική μας κοινωνία η επιτυχία δεν θα μετρηθεί μόνο από τα έργα που θα κατασκευαστούν, αλλά θα μετρηθεί από τα αποτελέσματα, από το αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτά και από τις συνοδές υποδομές, σε μια Καλαμάτα που μεγαλώνει διαρκώς», φέρνοντας « περισσότερες διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, στήριξη της αγροδιατροφής, των εξαγωγών, νέες επενδύσεις, ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Με μια φράση οι Καλαματιανοί, οι Μεσσήνιοι περιμένουμε το Αεροδρόμιο να λειτουργήσει ως πραγματικός αναπτυξιακός μοχλός για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και σε αυτή την κατεύθυνση η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνει παρούσα».

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ίδιο μήκος είπε πως «η αναβάθμιση του Αεροδρομίου «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αντιμετωπίζεται θετικά από την τοπική κοινωνία του Δήμου Μεσσήνης, καθώς είναι ένα έργο το οποίο θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, όχι στα όρια του Νομού Μεσσηνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρώ και σε ένα μεγαλύτερο εύρος γεωγραφικό στην πατρίδα μας. Είναι η πιο σοβαρή επένδυση που προωθείται από την Κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή, δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική σε πολλούς τομείς της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής» Εκτίμησε ότι από την επένδυση «θα τριπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός των επισκεπτών στην Μεσσηνία» και δήλωσε πως « εμείς είμαστε δίπλα σε αυτή την επένδυση. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί για την υλοποίηση αυτής της επένδυσης».

Ο Α' Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ευάγγελος Ξύγκωρος είπε πως « η επιχειρηματική κοινότητα της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας, προφανώς υποδέχεται τη συγκεκριμένη επένδυση με θέρμη και προσδοκά για το μέλλον πολλαπλασιαστικά οφέλη». Αυτή τη στιγμή, είπε « έχουμε έναν Αερολιμένα στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όριά του» και «μια πύλη εισόδου, σύγχρονη, βελτιωμένη και με συνδέσεις με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σίγουρα θα τονώσει την τοπική οικονομία, θα τονώσει την τοπική επιχειρηματικότητα, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες έμμεσες απ' ότι άμεσες και θα προσδώσει αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή και γενικώς θα απογειώσει πιστεύουμε τον προορισμό όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο».

Ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μαρινάκος ανέφερε πως «η επικείμενη παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας σαφέστατα αποτελεί ένα κομβικό ορόσημο για την αναπτυξιακή τροχιά ολόκληρης της Νότιας Ελλάδας θα έλεγα κι όχι μόνο της Πελοποννήσου». Η παραχώρηση όμως του Αεροδρομίου Καλαμάτας, πρέπει να αποτελέσει εθνικό υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ο επενδυτικός φορέας να συμπράττει αρμονικά με την τοπική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να τεθούν κάποιες ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες τουλάχιστον ρήτρες μέσα στο σώμα του κυρωτικού νόμου για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου δεν θα μετατραπεί σε μια κλειστή μονοπωλιακού χαρακτήρα νησίδα, αλλά θα μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την τοπική κοινωνία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας τουλάχιστον στο κλάδο της φιλοξενίας, της εστίασης, το εμπόριο αλλά και του πρωτογενή τομέα της Πελοποννήσου. Όπως του να μην υπάρχει εγκλωβισμός της καταναλωτικής δαπάνης του επισκέπτη εντός του Αεροσταθμού μέσω της αποκλειστικής εισόδου μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων εστίασης και λιανικής αποκόπτοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Επίσης, έθεσε τα θέματα της αύξηση των αερολιμενικών τελών που επιβαρύνουν το τελικό κόστος του τουριστικού προϊόντος, πλήττοντας αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, που στηρίζουν κυρίως μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ζήτησε ρήτρα χρέωσης εμπορευμάτων cargo και τροφοδοσίας και προστασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Αντώνης Μέγγουλης είπε ότι «η ΕΣΕΕ εκφράζεται θετικά απέναντι στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Θεωρούμε πως η βελτίωση των υποδομών της χώρας αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη τόσο για τον κλάδο του εμπορίου όσο και για την ελληνική οικονομία και έχει πολλά θετικά σημεία, όπως είναι η ρητή δέσμευση της επένδυσης. Προβλέπονται σημαντικά κεφάλαια, προβλέπεται στόχος 800.000 επιβατών κάτι που το Ελληνικό Δημόσιο δεν φαίνεται να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει άμεσα από μόνο του. Προβλέπεται μηχανισμός ανώτατου ορίου τελών. Παραμένει η κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, γιατί πρόκειται για παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης και όχι πώληση. Υπάρχει θεσμοθετημένη διαχείριση κινδύνων. Προβλέπονται περαιτέρω κριτήρια βιωσιμότητας περιβαλλοντικά και κοινωνικά.» Ειδικά για το εμπόριο εντός Αεροδρομίου, ο κ. Μέγγουλης είπε ότι «είναι θετικό ότι η Σύμβαση προβλέπει έναν πολύ ευρύ και συγκεκριμένο κατάλογο εμπορικών δραστηριοτήτων που θα φιλοξενηθούν στο Αεροδρόμιο τόσο αφορολογήτων όσο και φορολογήσιμων ειδών, γενικά καταστήματα λιανικής πώλησης, εστίαση, τράπεζες, ανταλλακτήρια, γραφεία ενοικίασης, ξενοδοχεία, ζώνες ελευθέρου εμπορίου και λοιπά» εάν και πρόσθεσε πως « αυτό που ενδεχομένως, μας προβληματίζει είναι ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να καθορίζει τα μισθώματα ελεύθερα, μια δυναμική που τυπικά μπορεί να ευνοήσει μεγαλύτερες αλυσίδες με διαπραγματευτική ισχύ και όχι τόσο τις μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις της Καλαμάτας που θα δυσκολεύονταν να αντέξουν εμπορικά ενοίκια αγοράς σε ένα τέτοιο περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε πως «η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το αεροδρόμιο, το οποίο καταγράφει συνεχή άνοδο στην επιβατική κίνηση, φέρνοντας νέες επενδυτικές και τουριστικές προοπτικές στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το επενδυτικό πλάνο ύψους έως και 125 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του αεροδρομίου περιλαμβάνει έργα επέκτασης της πολυπλοκότητας και βελτίωσης των υπηρεσιών του και αυτό το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό» και πρόσθεσε ότι « η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας και πιστεύουμε ότι η επιτυχής υλοποίηση της μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για μελλοντικές παραχωρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον τουριστικό χάρτη και δημιουργώντας νέες δυναμικές για τις τοπικές οικονομίες» και σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας αποτελεί τον πυρήνα ενός σύγχρονου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Δεν πρόκειται για μία απλή τοπική παρέμβαση, αλλά και ένα έργο πνοής, με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας, το οποίο εγγυάται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από καλύτερες και ασφαλέστερες υποδομές».

Ο αναπληρωτής διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς δήλωσε πως « είμαστε θετικοί στην κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης» σημειώνοντας ότι «το Αεροδρόμιο Καλμάτας το 2025 εξυπηρέτησε 368.515 επιβάτες εκ των οποίων το 92,4% προήλθε από διεθνείς πτήσεις καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025». Η ΥΠΑ είπε ότι είχε καθ' όλη την διαδικασίας Παραχώρησης και συνεχίζει να έχει μια πολύ γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία με το Υπερταμείο συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και διευκολύνσεων, ώστε το Υπερταμείο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με τα έργα υποδομής που θα γίνουν από τον ανάδοχο τόνισε ο κ. Βαγενάς θα υπάρξει «σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με όραμα τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο αεροπορικό κόμβο διεθνών προδιαγραφών» για αυτό

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου είπε πως η Ομοσπονδία είχε πολύ λίγο χρόνο από την στιγμή που ειδοποιήθηκε για να μελετήσει το νομοσχέδιο γι' αυτό επιφυλάσσεται. Τόνισε όμως ότι «η πάγια θέση της Ομοσπονδίας ήταν και είναι πάγια κατά των παραχωρήσεων αυτού του τύπου», καθώς «το αεροδρόμιο είναι μια πύλη, μία πύλη εισόδου και μία πύλη εξόδου της χώρας και μπορούν να είναι κρατικές δομές ώστε να παίξουνε καλύτερα το ρόλο τους» Το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, είπε «είναι ένα αεροδρόμιο που είχε μια δυναμική και ανέβηκε σαν κρατική δομή όπως και είναι ένα αεροδρόμιο μεικτής χρήσης» και πρόσθεσε ότι «με πολύ μεγάλη ευκολία δίνουμε τις υποδομές μας» Ο κ. Τριανταφύλλου αναφερόμενος στα 14 αεροδρόμια που έχουν παραχωρηθεί μέχρι σήμερα εστίασε στο κόστος λέγοντας ότι ο ιδιωτικός φορέας διαχείρισης τους έχει ξεκινήσει μια αύξηση των αεροναυτικών τελών δημιουργώντας όλες αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που υπάρχουν από εταιρείες χαμηλού κόστους. Μπορούμε είπε «να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στην ανάπτυξη των υπολοίπων αεροδρομίων που έχουν απομείνει στη διαχείριση του κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ