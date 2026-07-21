Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τα μέτρα προστασίας κατά των «στρατηγικών αγωγών»

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προς επεξεργασία, οδεύει την ερχόμενη Παρασκευή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προς επεξεργασία, οδεύει την ερχόμενη Παρασκευή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις - Λοιπές διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, είναι α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1069 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2024 για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από προδήλως αβάσιμες αγωγές ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες («στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού») (L της 16.4.2024), και β) η επέκταση των εγγυήσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1069 στις αμιγώς εσωτερικές υποθέσεις.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών, συστήνονται μία (1) θέση αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και δύο (2) θέσεις αρεοπαγιτών, θεσπίζεται επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία, συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών (Ε.Ψ.Π.Π.) κά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ