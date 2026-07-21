ΚΕΔΕ: Ακυρώνεται η αναξιόπιστη αξιολόγηση λόγω χαμηλής συμμετοχής των πολιτών

«Ήρθε η ώρα και το κεντρικό κράτος να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα και να διορθώσει τις διαχρονικές του ανεπάρκειες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες», σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

«Ήρθε η ώρα και το κεντρικό κράτος να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα και να διορθώσει τις διαχρονικές του ανεπάρκειες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), αναφορικά με την ηλεκτρονική αξιολόγηση της Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ χαρακτηρίζει «αναξιόπιστη» τη μέθοδο και σημειώνει ότι μέσω αυτής το κράτος επιχειρεί «να αποκρύψει τις διαχρονικές ανεπάρκειες και παραλείψεις του, που αποτελούν την κύρια αιτία για την ταλαιπωρία των πολιτών και την επιβάρυνση της καθημερινότητάς τους».

Παρατηρεί επίσης ότι «τα συμπεράσματα της, δήθεν ηλεκτρονικής αξιολόγησης μέσω του gov.gr που δόθηκαν στη δημοσιότητα κι αναπαράχθηκαν από το σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, όχι απλά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά τη διαστρεβλώνουν βάναυσα. Μειωμένη η συμμετοχή των πολιτών, καμία επιστημονική αξιολόγηση της μεθοδολογίας. Καταρχήν υποβαθμίζουν το γεγονός ότι στη φετινή ηλεκτρονική αξιολόγηση συμμετείχαν λιγότεροι από τους μισούς πολίτες, σε σχέση με όσους συμμετείχαν στην αντίστοιχη περσινή».

Επισημαίνει ότι «η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών και η αναξιόπιστη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, ακυρώνει επί της ουσίας αυτή την fake αξιολόγηση, όπου εμφανίζεται η αυτοδιοίκηση ως δήθεν υπεύθυνη για μια σειρά από ζητήματα που ναι μεν "στα χαρτιά" ανήκουν στο πεδίο ευθύνης της, αλλά επί της ουσίας δεν διαθέτει με ευθύνη του κεντρικού κράτους και μόνον ούτε τα μέσα, ούτε τους πόρους αλλά ούτε και το προσωπικό για να τα διαχειριστεί.

Από τη μια εμφανίζουν τους δήμους υπεύθυνους για τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για την κακή κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων, αλλά από την άλλη αποκρύπτουν ότι:

Το Κράτος είναι αυτό που ευθύνεται για το νομικό μπάχαλο που επιτρέπει στους εργολάβους και τις εταιρείες να σκάβουν όποτε θέλουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια των πόλεών μας, να διαλύουν την καθημερινότητά μας και να μένουν ατιμώρητοι που δεν αποκαθιστούν τις ζημιές που κάνουν. Εδώ και χρόνια ζητάμε να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο που θα γίνονται τα έργα, αλλά το κράτος και τα αρμόδια Υπουργεία κωφεύουν συστηματικά, για να μη διαταραχθούν τα συμφέροντα των εταιρειών.

Το κράτος είναι αυτό που μας έχει μετατρέψει σε ζητιάνους για κονδύλια που πρέπει να δοθούν για την ασφαλτόστρωση των δρόμων των πόλεών μας. Όταν δεν έχουμε πόρους για ασφαλτοστρώσεις, πώς θα κρατήσουμε σε καλή κατάσταση το οδικό δίκτυο ευθύνης μας;

Πώς να μπορέσουν οι Δήμοι να κατασκευάσουν χώρους στάθμευσης όταν οι πόροι μας δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουμε τα λειτουργικά μας κόστη; Όταν έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 και στην ψήφιση του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης για να υπάρξει η λογική πρόβλεψη πως καμία νέα αρμοδιότητα δεν θα μεταβιβάζεται στους δήμους, αν δεν συνοδεύεται κι από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ασκηθεί;

Δημοσιοποιούν τα παράπονα των πολιτών από τους δήμους για τα αδέσποτα, αποκρύπτοντας ότι μας αποδόθηκε εν μια νυκτί η συγκεκριμένη ευθύνη χωρίς να μας αποδοθούν ταυτόχρονα οι απαραίτητοι πόροι, το προσωπικό και τα μέσα (άρθρο 102 του Συνάγματος) για να την ασκήσουμε.

Το Κτηματολόγιο αξιολογήθηκε από τους πολίτες; Πού υπάρχει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αυτή η δυνατότητα;

Στην ίδια δήθεν αξιολόγηση δημοσιοποιείται παράλληλα και η δυσαρέσκεια των πολιτών για τη λειτουργία των Πολεοδομιών των Δήμων. Την ίδια στιγμή όμως δεν αξιολογείται το πραγματικό μπάχαλο που επικρατεί σήμερα στο Κτηματολόγιο, όπου για να πάρει σήμερα ένας πολίτης ένα έγγραφο για να κάνει μια μεταβίβαση, περιμένει μέχρι κι ένα χρόνο. Προφανώς υπάρχει εξήγηση γι' αυτό το "έλλειμμα", αφού σε αυτή τη διαλυμένη υπηρεσία θέλει το Κεντρικό Κράτος να δώσει τις Πολεοδομίες των Δήμων. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιοχές δημόσιων κρατικών λειτουργιών που είναι εκτός ερωτηματολογίου gov.

Η ΚΕΔΕ έχει κατά καιρούς επισημάνει ότι η Αυτοδιοίκηση αξιολογείται καθημερινά από τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να διασφαλιστούν πρώτα οι απαραίτητοι πόροι και το προσωπικό προτού υιοθετηθούν ισοπεδωτικές λογικές».

Επίσης δηλώνει: «Είμαστε διαρκώς ανοικτοί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και των προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως ότι οι αιρετοί του θεσμού μας δεν θα λογοδοτούν για παραλείψεις και ανεπάρκειες άλλων κρατικών φορέων. 'Αλλωστε η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος θεσμός που αξιολογείται από τους δημότες καθημερινά μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν το υπουργείο Εσωτερικών και το Κεντρικό Κράτος θέλουν πραγματικά να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, προς όφελος των πολιτών, ας κάνει αυτό που ζητάμε ως ΚΕΔΕ εδώ και χρόνια. Τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και ουσιαστική μεταβίβαση πόρων προς τους Δήμους.

Τα προβλήματα λύνονται με πόρους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες προς τους δήμους και όχι με στημένες αξιολογήσεις.

Αν το Κεντρικό Κράτος δεν θέλει το ρόλο του παρατηρητή και δεν αρκείται απλά στην καταγραφή των αδυναμιών σε τομείς όπως οι χώροι στάθμευσης, τα πεζοδρόμια και η οδοποιία, αλλά θέλει να συμβάλλει στην επίλυσή τους, υπάρχει λύση. Να αποδώσει στην αυτοδιοίκηση τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία κι αρμοδιότητες, περισσότερους πόρους και προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των δημοτών. Σήμερα οι αποδιδόμενοι στην αυτοδιοίκηση πόροι, που αφορούν το λειτουργικό κόστος των δήμων, υπολείπονται κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ήρθε η ώρα και το Κεντρικό Κράτος να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα, να διορθώσει τις διαχρονικές του ανεπάρκειες , που ταλαιπωρούν τους πολίτες και να πάψει να φορτώνει το "μουτζούρη" στους Δήμους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ