Ολλανδία: «Stop» στις εισαγωγές από ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα

Τα προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στην Ολλανδία από τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Τα προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στην Ολλανδία από τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.

Η απαγόρευση εφαρμόζεται «στην εισαγωγή, την αγορά και την πώληση αγαθών που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στα παλαιστινιακά εδάφη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η παράκαμψη των μέτρων αυτών απαγορεύεται επίσης.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στην περιοχή αυτή, εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δίπλα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

«Με τα προτεινόμενα μέτρα, η Ολλανδία ενισχύει τη δέσμευσή της να σεβαστεί τη διεθνή νομική υποχρέωσή της να μη συμβάλει σε αυτήν την παράνομη κατάσταση», δήλωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με έκθεση 413 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο από τη νομική μη κυβερνητική οργάνωση Global Echo, που προβαίνει σε νομικές ενέργειες εξ ονόματος των Παλαιστινίων, η Ολλανδία αντιπροσωπεύει μόνη της το ένα τρίτο του συνόλου των καταγεγραμμένων εξαγωγών αγροτικών προϊόντων που καλλιεργούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς και σχεδόν τις μισές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ολλανδική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει από την πλευρά της επίσημα στοιχεία.

Πολλές χώρες της ΕΕ τάχθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα υπέρ της απαγόρευσης των εισαγωγών από ισραηλινούς οικισμούς, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ισπανία έχουν ήδη επιβάλει τους δικούς τους εμπορικούς περιορισμούς.

Η βία από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ΟΗΕ να κάνουν λόγο για σχεδόν καθημερινές επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ