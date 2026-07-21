Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Σταθερή πορεία για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με μετρήσιμα αποτελέσματα για το 2025 και το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σταθερή πορεία για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με μετρήσιμα αποτελέσματα για το 2025 και το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η εταιρεία ως αποτέλεσμα -όπως αναφέρει- συνεπούς, νοικοκυρεμένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής που εφαρμόζεται.

Συγκεκριμένα, το 2025 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 24% και τα καθαρά κέρδη κατά 33%, ενώ το 2026 τα μεγέθη αυξήθηκαν, αντίστοιχα, κατά 57% και 80% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ακόμη, σημειώνεται ότι:

Στρατηγική επιλογή είναι η δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου χαρτοφυλακίου πελατών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι πρακτικές που θα αύξαναν την πελατειακή βάση εις βάρος της κερδοφορίας και της οικονομικής υγείας της εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιήθηκε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, με γνώμονα ότι η διατήρηση ενός μη βιώσιμου μεριδίου αγοράς δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση και δεν εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους.

Στο τέλος του 2025 αυξήθηκε κατά 36% η πελατειακή βάση στους μεγάλους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας. Το μερίδιο στη Μέση Τάση διαμορφώθηκε στο 9,22%, μέγεθος που κατατάσσει την εταιρεία στην τρίτη θέση της αγοράς μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών.

Στην αγορά φυσικού αερίου για μεγάλους πελάτες επιτεύχθηκε αύξηση της πελατειακής βάσης κατά 174%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ