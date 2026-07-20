Χρηματιστήριο: Με οριακή άνοδο «έσπασε» το πτωτικό σερί

Αν και προερχόταν από πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν κατάφερε να δώσει μια πειστική ανοδική αντίδραση. Ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Cenergy, CrediaBank, Aegean, Helleniq Energy και Motor Oil.

Αν και προερχόταν από πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν κατάφερε να δώσει μια πειστική ανοδική αντίδραση τη Δευτέρα, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μετά από εναλλαγές προσήμου σε οριακά θετικό έδαφος. Ωστόσο, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες που το προηγούμενο διάστημα είχαν υποαποδώσει, και με επιλεκτικές κινήσεις σε μη τραπεζικά blue chips, η αγορά κατάφερε να ανακάμψει από τα χαμηλά ημέρας.

Όπως σχολίαζε σήμερα η Fast Finance, το Χρηματιστήριο της Αθήνας υπό το βάρος των σημαντικών αυξήσεων κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και της διόρθωσης στις διεθνείς αγορές, έχασε τις προηγούμενες ημέρες το ανοδικό του momentum.

Με ενισχυμένη αποστροφή ανάληψης ρίσκου στις διεθνείς αγορές, με τον δείκτη Philadelphia Semiconductor να βρίσκεται και επισήμως σε bear market και με την ένταση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στα διεθνή χρηματιστηριακά ταμπλό, η εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών δύσκολα θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίων ιρανικών στόχων, το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, και οι τιμές του Brent πιέζονται ανοδικά, φτάνοντας νωρίτερα σήμερα πάνω και από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ξένους αναλυτές, το βασικό γεωπολιτικό ερώτημα πλέον είναι αν οι σύμμαχοι του Ιράν θα στοχεύσουν τη θαλάσσια διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 7% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ στο μεταξύ οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται.

Η UBS σχολιάζει ότι η νέα αναταραχή στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για το ράλι των χρηματιστηρίων, ωστόσο θεωρεί ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν ισχυρά κίνητρα ώστε να αποφύγουν την επιστροφή σε μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση. Ο οίκος εκτιμά επίσης ότι η τιμή του Brent θα παραμείνει κάτω από το υψηλό των 120 δολαρίων που είχε καταγραφεί νωρίτερα στη διάρκεια του πολέμου. Αυτό αναμένεται να περιορίσει τη μετάδοση των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας στον δομικό πληθωρισμό, αλλά πιθανότατα θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως εμπόδιο για την οικονομία, έστω κι αν δεν ανατρέπουν τη βελτίωση του οικονομικού κύκλου στην Ευρώπη.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης, μετά από εκείνη που αποφάσισε τον Ιούνιο. Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει την πεποίθηση των αγορών ότι ο κύκλος σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και ότι θα πρέπει να αναμένεται μία ακόμα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Σε ό,τι αφορά το Χρηματιστήριο της Αθήνας, οι αναλυτές της Fast Finance εκτιμούν ότι δύσκολα θα σημειωθεί άμεσα μια επιθετική καθοδική κίνηση, αλλά είναι πιθανότερο να υπάρξει αυξημένη μεταβλητότητα και ανοδικές αντιδράσεις, ακόμη και χωρίς να εμφανιστεί σύντομα νέο αγοραστικό σήμα. Σε τεχνικό επίπεδο η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η περιοχή των 2.400 μονάδων αποτελεί προηγούμενη σημαντική κορυφή και συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να λειτουργήσει εκ νέου ως σημείο ισχυρής ανοδικής αντίδρασης.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 2.449,91 μονάδες με οριακή άνοδο 0,11%, μετά από διακύμανση σε εύρος περίπου 32 μονάδων.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,67% στις 2.730,51 μονάδες, αν και έχασε μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia ξεχώρισε με άνοδο 3,11% στα 0,96 ευρώ και ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΤΕ και Alpha Bank ενισχυμένες 1,44% και 0,93% αντίστοιχα. Με μικρότερη άνοδο ολοκλήρωσαν οι Τρ. Κύπρου (+0,81%) και Eurobank (+0,68%). Σε αρνητικό έδαφος η Optima υποχώρησε 0,69% στα 10,08 ευρώ, ενώ η Τρ. Πειραιώς ολοκλήρωσε με απώλειες 0,45% στα 8,90 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 45 σε αρνητικό και 44 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 259,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 20% περίπου, ήτοι 51,98 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μερίδα του λέοντος απέσπασε η ΔΕΗ, καθώς μέσω δύο πακέτων διακινήθηκαν 723 χιλ. μετοχές συνολικής αξίας 16,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ξεχώρισε μία προσυμφωνημένη συναλλαγή 500 χιλ. μετοχών, αξίας 11,19 εκατ. ευρώ, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο πακέτο της ημέρας. Ακολούθησε η Aktor με πακέτα συνολικής αξίας 9,14 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 9,04 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική κινητικότητα καταγράφηκε και στις CrediaBank (5,91 εκατ. ευρώ) και Jumbo (4,92 εκατ. ευρώ).

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η άνοδος 3,53% της Cenergy, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Aegean (+2,91%), Helleniq Energy (+2,53%), Motor Oil (+2,21%), Viohalco (+1,64%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,59%), ΔΑΑ (+1,27%), Allwyn (+0,88%) και ΕΥΔΑΠ (+0,67%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η ElvalHalcor (-3,76%) και η Aktor (-3,70%), ενώ απώλειες άνω του 2% κατέγραψε και η ΔΕΗ (-2,19%). Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (-1,52%), Τιτάν (-1,21%), Jumbo (-1,19%), Coca-Cola HBC (-0,86%), Metlen (-0,46%) και Lamda Development (-0,08%).