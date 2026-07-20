Citi: Οι «Magnificent Seven» είναι ξεπερασμένες στην εποχή των «νικητών» AI μετοχών

Οι μέχρι και πρότινος διάσημες «Magnificent Seven», είναι πλέον «άνευ σημασίας» όσο αφορά τον αντίκτυπό τους στις συναλλαγές της τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική χρηματαγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup.

Οι μέχρι και πρότινος διάσημες «Magnificent Seven», είναι πλέον «άνευ σημασίας» όσο αφορά τον αντίκτυπό τους στις συναλλαγές της τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική χρηματαγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup.

Οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα τίτλων που αποτελούν τον κυρίαρχο μοχλό τόσο των εταιρικών αποτελεσμάτων όσο και των κερδών των μετοχών στον S&P 500, αναφέρει η ομάδα της Citi, με επικεφαλής τον Σκοτ Κρόνχερτ.

Συνιστούν το λεγόμενο «σύμπλεγμα ανάπτυξης» («growth cluster»), το οποίο περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνολογίας καθώς και την πλειοψηφία των ονομάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το σύμπλεγμα, αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ της κεφαλαιοποίησης της αγοράς της S&P και συνεισφέρει σχεδόν το 48% των κερδών της, όπως επισημαίνει ο Κρόνερτ.

«O Mag 7 όρος έχει "πεθάνει" ως ένα εύρημα για την αξιολόγηση της δυναμικής ανάπτυξης των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων», έγραψε ο Κρόνερτ.

Οι απόψεις του υποστηρίζονται από το «rotation trade» που εκτυλίσσεται στις αμερικανικές μετοχές. Αφού ώθησε τον S&P 500 σε ιστορικά υψηλά τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης Magnificent Seven του Bloomberg έχει υποαποδώσει το 2026, καθώς οι επενδυτές προτιμούν τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν από τις μαζικές δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συσχέτιση των τιμών των μετοχών των επτά μετοχών - Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms, Apple, Microsoft, Tesla και Alphabet - έχει επίσης καταρρεύσει. Ενώ η Microsoft και η Meta έχουν υποχωρήσει λόγω του σκεπτικισμού σχετικά με την απόδοση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, η Apple έχει σημειώσει άνοδο 23% λόγω της ανακούφισης για την απόφασή της να μην συμμετάσχει στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών των κέντρων δεδομένων.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς ηγήθηκαν του ράλι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά ακόμη και αυτές έχουν αρχίσει να υποαποδώνουν τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω ανησυχιών για υψηλές αποτιμήσεις.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Μάνις Κάμπρα της Societe Generale, έχουν προειδοποιήσει ότι είναι πολύ νωρίς για να αγοράσει κανείς τους μεγάλους επενδυτές στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Κρόνερτ προέβλεψε σωστά τον Δεκέμβριο ότι οι συναλλαγές στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης θα μετατοπιζόταν το 2026 από τους παράγοντες που καθιστούν δυνατή την τεχνολογία σε εκείνους που την υιοθετούν.

Στο τελευταίο του σημείωμα ανέφερε ότι οι αποτιμήσεις του «growth cluster» παραμένουν ιστορικά ελκυστικές.

O 12μηνος δείκτης τιμής προς κέρδη του «cluster» βρίσκεται στο 66ο εκατοστημόριο σε σχέση με τα τελευταία 30 χρόνια και εξακολουθεί να υποστηρίζεται από ισχυρές προσδοκίες κερδών έως το 2027, τόνισε ο Κρόνερτ.