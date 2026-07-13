Τεχεράνη σε Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως οι ΗΠΑ πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να πληρωθούν.

Μήνυμα πως η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του Στενών του Ορμούζ, εξέδωσε η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως οι ΗΠΑ πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να πληρωθούν για την υπηρεσία που θα προσφέρουν. «Θα κρατήσουμε τα Στενά του Ορμούζ και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ. Ίσως να ονομαστούμε φύλακες άγγελοι των Στενών του Ορμούζ. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», υπογράμμισε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θα τα φυλάξουμε. Θα πληρωθούμε για τη φύλαξή τους - πολλά χρήματα. Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι με το μέρος μας και δεν μπορούν να περιμένουν να το κάνουμε αυτό δωρεάν», συμπλήρωσε. Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει, και στη συνέχεια την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν. Είχαμε δέκα συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και άρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά» κατέληξε.