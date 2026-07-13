Ευρωαγορές: Flat o Stoxx 600 με φόντο το νέο αποκλεισμό του Ιράν

Με μεικτά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδες οι ευρωαγορές, στον απόηχο της δήλωσης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, επιβάλλοντας μάλιστα τέλος 20% σε κάθε φορτίο που θα περνάει από το Ορμούζ για να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας, όπως ανέφερε σε μήνυμά του. Νωρίτερα, είχε τονίσει πως πλέον η Ουάσινγκτον, όσο και οι περιφερειακοί συμμαχοί της, θα φέρουν την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση που ο πόλεμος επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή.
Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημείωσε οριακή πτώση 0,06%, στις 640,72 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε οριακά στις 6.269,45 μονάδες.
Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,08% στις 25.087,18 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,31% στις 8.364 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,06% στις 10.491 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε υψηλότερα κατά 0,36% στις 52.802 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινήθηκε στο -0,30% στις 19.327 μονάδες.
Στο ταμπλό, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Shell και η BP, ενισχύθηκαν πάνω από 2% και σχεδόν 4,5% αντίστοιχα, ενώ η TotalEnergies κέρδισε σχεδόν 3%.
Από την άλλη, οι μετοχές ημιαγωγών υποχώρησαν έπειτα από τις απώλειες 15,7% που σημείωσε η SK Hynix στη Σεούλ τη Δευτέρα στη χειρότερη ημέρα της μετά το ισχυρό ντεμπούτο της στο Nasdaq. Ειδικότερα, η ολλανδική ASML διολίσθησε σχεδόν 1,8% ενώ η γερμανική Infineon Technologies έκλεισε σχεδόν 3% χαμηλότερα.
Στα επιχειρηματικά νέα, παράθυρο για 50.000 επιπλέον απολύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανταγωνιστικότητα των αντιπάλων της, άφησε ανοιχτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen. Ουσιαστικά, πρόκειται για επιβεβαίωση προηγούμενων ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας από την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας.