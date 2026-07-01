Χρυσός: «Απεγκλωβίστηκε» από το χαμηλό 7 μηνών με κέρδη 1,5%

Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε τις πρώτες τριμηνιαίες απώλειές του από το 2024 και την μεγαλύτερη «βουτιά» του από τον Ιούνιο του 2013. Μηνιαία πτώση 11,2%.

Απαγκιστρώθηκε από το χαμηλό 7 μηνών ο χρυσός με κέρδη άνω του 1% την Τετάρτη μετά από τα στοιχεία για την απασχόληση και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, που υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν βελτιωθεί. Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,6% στα 4.071,04 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ενδοσυνεδριακά έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο. Το πολύτιμο μέταλλο βίωσε την πιο απότομη τριμηνιαία πτώση του εδώ και 13 χρόνια την Τρίτη.

Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου κέρδισαν 1,1% στα 4.082,4 δολάρια. Το ασήμι στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 2,5% στα 60,01 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,2% στα 1.218,75 δολάρια. Η πλατίνα κατέγραψε κέρδη 2,2% στα 1.584,75 δολάρια, αφού έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της από τον Νοέμβριο νωρίτερα στη συνεδρίαση.

«Ο χρυσός βλέπει μια ωραία ανάκαμψη σήμερα το πρωί. Μια χαμηλότερη από την αναμενόμενη ένδειξη ADP βοήθησε να προετοιμαστεί το σκηνικό και τα σχόλια του προέδρου της Fed, για την πτώση του πληθωρισμού ώθησαν τις αποδόσεις χαμηλότερα και οδήγησαν μια νωθρή αγορά χρυσού πολύ υψηλότερα», εξήγησε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Στα μάκρο, λιγότερες προσλήψεις από ό,τι αναμενόταν έκαναν οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με τις περισσότερες να εμφανίζονται στους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με την εταιρεία μισθοδοσίας ADP. Ειδικότερα, οι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 σε επίπεδο μήνα έναντι 122.000 τον Μάιο και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 110.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ADP.

Ενώ ο χρυσός συνήθως θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό asset. Οι traders δίνουν πιθανότητα 65% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν τεχνικές συνομιλίες στη Ντόχα την Τετάρτη, καθώς επιδίωκαν να συμφωνήσουν για τη ροή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και να εξασφαλίσουν μια διαρκή εκεχειρία.