Ρωσικό «καμπανάκι» στην Apple για πρόστιμο 52 εκατ. δολαρίων

Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί έως τις 15 Ιουλίου, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 4 δισ. ρουβλιών (51,6 εκατ. δολαρίων).

Η αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα την Apple, κατασκευάστρια των κινητών τηλεφώνων iPhone, να μεριμνήσει ώστε να εξαλειφθούν αυτές που χαρακτήρισε ως «μεροληπτικές» πρακτικές σε βάρος ρωσικών μηχανών αναζήτησης και άλλων εφαρμογών.

Η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας ανέφερε πως η Apple θα πρέπει να διασφαλίσει πως ρωσικές εφαρμογές – όπως το MAX για την ανταλλαγή μηνυμάτων και η μηχανή αναζήτησης Yandex – θα είναι προεγκατεστημένες στις συσκευές της.

Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί έως τις 15 Ιουλίου, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 4 δισ. ρουβλιών (51,6 εκατ. δολαρίων).