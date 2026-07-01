Space Hellas: Αξιοποίηση βιομηχανικών δεδομένων με AI μέσω της νέας υπηρεσίας Managed Data Lake

Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ της η Space Hellas με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη λύσεων Εφαρμοσμένης Ευφυΐας και IoT.

Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ της η Space Hellas με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη λύσεων Εφαρμοσμένης Ευφυΐας και IoT. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία απευθύνεται σε οργανισμούς με σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η φιλοξενία και το λιανικό εμπόριο, όπου η διαχείριση και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων αποτελεί ολοένα και πιο κρίσιμο παράγοντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μια ευρύτερη ανάγκη της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά στην ψηφιοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, στην εγκατάσταση IoT υποδομών και στη συλλογή δεδομένων από εξοπλισμό, συστήματα και λειτουργίες. Ωστόσο, η μετάβαση από τη συλλογή δεδομένων στην ουσιαστική αξιοποίησή τους για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, Machine Learning και προηγμένων αναλύσεων παραμένει μια απαιτητική διαδικασία, που προϋποθέτει εξειδικευμένες υποδομές, τεχνογνωσία και συνεχή διαχείριση.

Με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, η Space Hellas διαμορφώνει ένα πλήρως διαχειριζόμενο περιβάλλον δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωση, αποθήκευση και αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένων αναλύσεων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους οργανισμούς να επικεντρωθούν στη δημιουργία επιχειρησιακής αξίας από τα δεδομένα τους, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα που συνδέεται με τη διαχείριση cloud υποδομών.

Η υπηρεσία βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ευελιξίας και διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας στους οργανισμούς να τα αξιοποιούν μέσω των εργαλείων της επιλογής τους, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Η νέα δυνατότητα αξιοποιείται ήδη σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη εφαρμογών που αφορούν την ανίχνευση ανωμαλιών στην ενεργειακή κατανάλωση, την παρακολούθηση της κατάστασης εξοπλισμού, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία AI Assistant για conversational πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής.

«Η εμπειρία μας με βιομηχανικούς πελάτες έδειξε ξεκάθαρα ένα κενό. Οι εταιρείες έχουν επενδύσει σε IoT υποδομή και συλλέγουν τεράστιους όγκους δεδομένων, αλλά δυσκολεύονται να τα αξιοποιήσουν για AI και ML εφαρμογές. Με το νέο Data Lake managed service, παίρνουμε αυτό το βάρος από τους πελάτες και τους παραδίδουμε έτοιμη υποδομή που τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των δικών τους AI εργαλείων, αντί να διαχειρίζονται cloud υποδομές» δήλωσε ο Σωκράτης Κωστίκογλου, General Manager Applications & R&D, Space Hellas.

Η διεύρυνση της πλατφόρμας SenseOne ΙοΤ με τη νέα Managed Data Lake υπηρεσία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Space Hellas στους τομείς της Εφαρμοσμένης Ευφυΐας και των λύσεων IoT. Μετά την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωση της θυγατρικής SenseOne, οι δραστηριότητές της αποτελούν πλέον τον κεντρικό πυλώνα της νέας Διεύθυνσης Εφαρμοσμένης Ευφυΐας & Λύσεων IoT της Space Hellas, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες προκλήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των έξυπνων υποδομών.