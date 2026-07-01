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ΗΠΑ: Πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αραβική Θάλασσα - 1 αγνοούμενος

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ΗΠΑ: Πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αραβική Θάλασσα - 1 αγνοούμενος
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Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Στρατιωτικό ελικόπτερο MH-60S Seahawk του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου Στόλου, διευκρινίζοντας πως τρία μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα αλλά αγνοείται η τύχη του τέταρτου.

«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.

Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

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