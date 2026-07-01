Κατοχύρωση κερδών στις ευρωαγορές μετά το ρεκόρ

Οι επενδυτές έστρεψαν το βλέμμα στους στα στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αλλά και στις ομιλίες των Κριστίν Λαγκάρντ και Κέβιν Γουόρς σε φόρουμ της ΕΚΤ

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στις ευρωαγορές την Τετάρτη, στην εκκίνηση του δεύτερου εξάμηνου του 2026, μετά από το ρεκόρ και το μεγάλο τριμηνιαίο ράλι (το ισχυρότερο εδώ και 5,5 χρόνια), καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε profit taking και έστρεψαν το βλέμμα στους στα στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αλλά και στις ομιλίες των Κριστίν Λαγκάρντ και Κέβιν Γουόρς σε φόρουμ της ΕΚΤ στην Πορτογαλία, ενώ επικρατεί ανησυχία γύρω από την αβεβαιότητα γύρω στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έχασε 0,31% στις 639,75 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 υποχώρησε 0,70% στις 6.284 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 0,29% στις 25.069 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,79% στις 8.337 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,18% στις 10.478 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,15% στις 51.604 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,34% στις 19.406 μονάδες.

Λιγότερο έντονοι έχουν καταστεί σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι κίνδυνοι για επιτάχυνση του πληθωρισμού και περιορισμό της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Η ίδια ανέφερε πως «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι πτωτικοί για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισορροπημένοι σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, ως αποτέλεσμα των όσων βλέπουμε να εκτυλίσσονται με μεγάλη ταχύτητα». Στο 2,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, έναντι 3,2% τον Μάιο.

Κλειστά κράτησε τα χαρτιά του ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια στην επικείμενη συνεδρίαση της FOMC στις 23 Ιουλίου, ενώ διαπίστωσε πως τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό με επαναφορά του στον στόχο του 2%.

Υποσχέθηκε ότι η Fed υπό την επίβλεψή του θα «χαράξει μια νέα πορεία», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αν πιστεύει ότι μια αύξηση των επιτοκίων ελέω πληθωρισμού είναι απαραίτητη. «Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν», επεσήμανε.

Η απουσία προόδου στις διαπραγματεύσεις, παρά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού ράλι, έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν πάλι τις αγορές. Ιρανική αντιπροσωπεία συναντάται με διαπραγματευτές στη Ντόχα του Κατάρ στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη να υπογραμμίζει ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την αμερικανική πλευρά.