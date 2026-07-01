Μητσοτάκης για Νέστορα: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων

«Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο!» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωση του για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. «Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης» υπογράμμισε.

«Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική αναγέννηση από την χρεοκοπία. Με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης» εξήγησε.

«Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά» κατέληξε.

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της» τονίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν της Διοίκησης του Ιπποκράτειου.

Μήνυμα πως «η ΝΔ δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί» έστειλε ο ΥΠΕΘΟΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Αλλά η ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι τρομοκρατίας και πολιτικής βίας. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Πρέπει να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι» εξήγησε.

«Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης. Χρυσοχοΐδης. «Είναι οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι, που παίζουν τις ανθρώπινες ζωές και δεν έχουν διδαχθεί απολύτως τίποτα, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και ότι τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, σημαίνει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές» τόνισε.