Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα θετικά μηνύματα για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Οι συνομιλίες στο Κατάρ πραγματοποιούνται μετά την ανάφλεξη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Νέα πτώση σημείωσε την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συζητήσεις» με το Ιράν στο Κατάρ και η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν «προχωράει καλά».

Ειδικότερα, το Brent υποχώρησε 2,3% στα 71,26 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τον Ιούνιο έχασε περίπου 21% στις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες από τον Μάρτιο του 2020. Το αμερικανικό WTI κατέγραψε απώλειες 1,7% στα 68,29 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας χάσει 20% τον Ιούνιο, στην χειρότερη μηνιαία επίδοση από τα τέλη του 2021.

«Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ θεωρούνται θετικές και αυτό έχει επιτρέψει στις τιμές να κινηθούν περαιτέρω προς τα κάτω», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen. «Υπάρχει πιθανότητα να δούμε ακόμη χαμηλότερες τιμές», πρόσθεσε.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασαν την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ για έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Κατάρ, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ συνομιλούν με μεσολαβητές και όχι απευθείας με τους Ιρανούς.

Οι συνομιλίες στο Κατάρ πραγματοποιούνται μετά την ανάφλεξη των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται πως η Τεχεράνη στοχοθέτησε δύο εμπορικά πλοία και οι ΗΠΑ χτύπησαν στόχους στο Ιράν ως αντίποινα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνήψαν στις 17 Ιουνίου μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων με σκοπό την αναστολή των συγκρούσεων που είχαν διαταράξει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το πέρασμα που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.