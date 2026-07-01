Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα - Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς

Οι δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Τελευταία ενημέρωση 21:38

Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Οι επιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και στέγης και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), που υπέστη τις πιο βαθιές πληγές, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», επισήμανε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στη Γουάιρα, η Ντανιέλα Άρμας, που τραυματίστηκε περιέγραψε κατάσταση: «διανέμεται βοήθεια εδώ (...) αλλά μερικές φορές κόσμος σκοτώνεται για να πάρει τρόφιμα (...) Ο κόσμος δίνει μάχη, λες κι είμαστε σε κοκορομαχία».

Με αυτό το δραματικό φόντο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έκανε χθες έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. «Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα» ανέφερε η Στέφανι Χόχσετερ, η διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

«Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο, τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», έσπευσε να συμπληρώσει η ίδια. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις αρχές του 2026, 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.