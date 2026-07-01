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Θεοδωρικάκος: Είναι θέμα τιμής να συλληφθούν οι δολοφόνοι

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Θεοδωρικάκος: Είναι θέμα τιμής να συλληφθούν οι δολοφόνοι
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Συγκλονισμένος για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκλονισμένος για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνοντας ότι δεν περίμενε «ότι στην πατρίδα μας θα είχαμε ξανά θύμα τρομοκρατίας».

«Είναι θέμα τιμής οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ως κοινοί εγκληματίες. Η κοινωνία μας ενωμένη πρέπει να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του μίσους, της τοξικότητας και του διχασμού», αναφέρει ο ΥΠΑΝ.

Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, ενώ απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους της και στα στελέχη της παράταξης στη Θεσσαλονίκη.

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tags:
Τάκης Θεοδωρικάκος
Υπουργείο Ανάπτυξης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Επίθεση
Θεσσαλονίκη
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