Χρυσός: Αμερικανικά ομόλογα και Fed τον στέλνουν σε χαμηλό 7 μηνών

Ο χρυσός σημειώνει απώλειες άνω του 1% την Τετάρτη, διαπραγματευόμενος κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά μηνών όπου επίσης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά χθες.

Ο χρυσός σημειώνει απώλειες άνω του 1% την Τετάρτη, διαπραγματευόμενος κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά μηνών όπου επίσης βρέθηκε ενδοσυνεδριακά χθες, καθώς δέχεται πιέσεις από τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, ενώ η μόνιμα εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν διατηρεί τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί 1,2% στα 3.976,097 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου χάνουν 1,4% στα 3.982,90 δολάρια.

Ο χρυσός κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από το 2013 και την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία του απώλεια την Τρίτη. «Φαίνεται ότι η πίεση από τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων είναι αυτή που ρίχνει τον χρυσό. Το δολάριο ΗΠΑ κινείται επίσης ταυτόχρονα λίγο υψηλότερα, γεγονός που επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τι συμβαίνει», δήλωσε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιων μακροοικονομικών στην Tastylive.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει πιθανό να υποστηρίξει υψηλότερα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές πιέσεις δεν μειωθούν, υπογραμμίζοντας μια ακόμη επιφυλακτική πολιτική προοπτική.

Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 67% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές αναμένουν μέσα στην ημέρα τα στοιχεία απασχόλησης ADP του Ιουνίου και τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας την Πέμπτη για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Fed.

Πτώση σημειώνει και η τιμή spot του ασημιού, καθώς υποχωρεί 2,74% στα 57,82 δολάρια ανά ουγγιά.