GM: Πτώση 4,2% των πωλήσεων στις ΗΠΑ το β΄ τρίμηνο λόγω μειωμένης ζήτησης στα ηλεκτρικά οχήματα

Οι πωλήσεις της GM στις ΗΠΑ κατά το β' τρίμηνο κατέγραψαν απώλειες 4,2%, καθώς η ζήτηση σε ετήσια βάση για τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματά της μειώθηκε.

Οι πωλήσεις της General Motors στις ΗΠΑ κατά το β' τρίμηνο κατέγραψαν απώλειες 4,2%, καθώς η ζήτηση σε ετήσια βάση για τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματά της και τα pickup Chevrolet Silverado μειώθηκε.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ ανέφερε ότι πούλησε 714.896 οχήματα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 746.588 μονάδες κατά το β' τρίμηνο του 2025. Οι πωλήσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας πτώση 6,8% σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι πωλήσεις του β' τριμήνου ήταν ελαφρώς καλύτερες από τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα η Cox Automotive, η οποία ανέμενε ότι οι πωλήσεις της GM θα μειωθούν κατά 7,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένης μιας πτώσης 5,1% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

«Η επιχείρησή μας παρουσιάζει καλή απόδοση και η ζήτηση των πελατών παραμένει ανθεκτική, ειδικά για τα φορτηγά και τα SUV μας. Το βάθος, το εύρος και η ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου οχημάτων μας μας επιτρέπουν να ηγούμαστε της αγοράς σε πωλήσεις, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχία όσον αφορά τα αποθέματα, τις τιμές και τα κίνητρα, ώστε να εξασφαλίζουμε ισχυρά περιθώρια κέρδους», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Πρόεδρος της GM Βόρειας Αμερικής, Duncan Aldred.