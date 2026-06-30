Το χειρότερο τρίμηνο του χρυσού εδώ και 13 χρόνια

Την πιο βίαιη πτώση του από το α' τρίμηνο του 2020 κλείδωσε και το ασήμι. Απώλειες σε επίπεδο Ιουνίου και τριμήνου για πλατίνα - παλλάδιο.

Στην πιο απότομη τριμηνιαία πτώση του εδώ και 13 χρόνια επιδόθηκε ο χρυσός καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια. Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε τις πρώτες τριμηνιαίες απώλειές του από το 2024 και την μεγαλύτερη «βουτιά» του από το τρίμηνο του Ιουνίου του 2013.

Την Τρίτη, ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,3% στα 4.027,03 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε και χαμηλό από τον Νοέμβριο του 2025. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διολίσθησε 11,2% τον Ιούνιο. Τα futures του χρυσού παράδοσης Αυγούστου παρέμειναν αμετάβλητα στα 4.038,50 δολάρια ανά ουγγιά. Αν και ο χρυσός συνήθως θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά το μέταλλο που δεν αποδίδει τόκους.

Την πιο βίαιη πτώση του από το α' τρίμηνο του 2020 κλείδωσε και το ασήμι στην αγορά σποτ που σήμερα, ωστόσο, ενισχύθηκε 1,9% στα 59,42 δολάρια ανά ουγγιά. Απώλειες σε επίπεδο Ιουνίου και τριμήνου κατέγραψαν επίσης η πλατίνα που αποδυναμώθηκε 1,6% στα 1.564,34 δολάρια αλλά και το παλλάδιο, με πτώση 0,6% στα 1.206,17 δολάρια που διασφάλισε την Τρίτη.

«Οι αγορές είναι λίγο ανήσυχες για το πόσο σταθερό είναι το μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ - Ιράν και υπάρχει πίεση στον χρυσό, επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν πολύ φως στο τέλος του τούνελ», τόνισε ο αναλυτής της Marex, Έντουαρντ Μάιρ. Οι κορυφαίοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ που έχουν φτάσει στη Ντόχα δεν θα πραγματοποιήσουν συνάντηση υψηλού επιπέδου με το Ιράν, σημείωσε αξιωματούχος του Κατάρ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πρόοδο των προσπαθειών για την οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, οι μετρήσεις του πληθωρισμού στις ΗΠΑ παραμένουν πεισματικά υψηλές και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Οι αγορές αναμένουν ότι η FOMC θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και μπορεί ακόμη και να εξετάσει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, με την επιδείνωση των προσδοκιών να επηρεάζει αρνητικά τις τιμές των μετάλλων.

Οι traders δίνουν 65% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ στρέφουν την προσοχή τους στην απασχόληση ADP την Τετάρτη και στις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας την Πέμπτη, για να αξιολογήσουν περαιτέρω τη στάση της νομισματικής πολιτικής της Fed. Εν τω μεταξύ, έρευνα του OMFIF έδειξε ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι πιο πιθανό να μειώσουν την έκθεση σε δολάριο ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία λόγω αυξημένων γεωπολιτικών ανησυχιών και θα αυξήσουν τις συμμετοχές σε χρυσό βραχυπρόθεσμα.