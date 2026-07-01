Δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Γκίλφοϊλ για τα 250 έτη από την αμερικανική ανεξαρτησία

Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.